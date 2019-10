Com gol de Ricardo Silva, América-MG vence CRB e cola no G-4

O América-MG venceu o CRB por 1 a 0 na noite dessa quinta-feira (03), no Estádio Independência, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado pelo zagueiro Ricardo Silva, no primeiro tempo. Apesar do placar magro, o Coelho conseguiu se reabilitar na competição e encostar no G-4.

Com o resultado, o América-MG ganhou cinco posições e ocupa, atualmente, o 5° lugar, com 38 pontos. O CRB, por sua vez, mantém o mesmo número de pontos que o adversário, mas leva a melhor nos critérios de desempate. Assim, o Galo vem logo acima, fechando a zona de acesso à primeira divisão.

Primeiro tempo

As duas equipes lutam para voltar a Série A e faziam um início de partida bastante cadenciado. O primeiro tento saiu logo aos 19 minutos, após cobrança de falta de João Paulo para a área e cabeceio Ricardo Silva.

A equipe da casa apostava na força do seu lado direito, levando perigo à defesa do time alagoano. O CRB teve a grande chance na primeira etapa aos 41 minutos. Após belo lançamento de Léo Ceará do meio de campo, Élton falhou em dominar a bola, que ficou barata para o arqueiro americano.

O América-MG respondeu rápido três minutos depois. Após receber dentro da área, William Maranhão dominou e chutou cruzado. A bola cruzou a extensão da área e levou perigo à defesa do Galo.

Segundo tempo

Na etapa final, as equipes voltaram com menos ritmo para jogo. A primeira boa chance foi com os donos da casa, aos 18 minutos. Juninho trabalhou a bola no meio e acionou Júnior Viçosa. O atacante pegou de primeira e a bola subiu mais do que devia.

Aos 31, quase empate dos visitantes. Após arremesso de lateral para a área, a bola titubeou e sobrou para Iago, que girou e carimbou o travessão.

Depois do lance de perigo do CRB, as duas equipes diminuíram novamente o ritmo e não tiveram mais chances claras de gol. O jogo foi até os 49 minutos.