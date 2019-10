Com direito a pênalti perdido, Botafogo-SP e Figueirense empatam pela Série B

Na última terça-feira (8), o Botafogo-SP recebeu o Figueirense em jogo válido pela 27ª rodada da Série B do Brasileirão. No Estádio Santa Cruz, o jogo terminou empatado sem gols, com Andrigo perdendo pênalti.

Com o resultado o Botafogo-SP fica na sexta colocação, com 40 pontos. Já o Figueirense continua na lanterna da competição, com 24 pontos.

A vitória ficou no quase (e nas mãos de Darley)

O jogo começou com o Figueira indo ao ataque, pressionando muito o Botafogo. Mais perto do meio do primeiro tempo, o Botafogo foi quem tomou as rédeas da partida, indo ao ataque. Porém nem um nem o outro conseguiram criar chances claras de gols, ficando apenas na pressão.

A primeira chance mais clara foi aos 36 minutos de jogo, onde Jefferson Renan arrancou pela direita, carregou para o meio e bateu forte, rasteiro, acertando a rede pelo lado de fora. Aos 40, Murilo carregou pelo meio e tentou a finalização de longe, mas mandou longe do gol.

Logo aos dois do segundo tempo, Higor Meritão cruzou a bola na cabeça de Alemão, que cabeceou para o gol, mas mandou a bola para fora, pelo lado direito do goleiro Pegorari. 11 minutos depois Marlon cruzou muito bem e Murilo arrancou pelo meio na área e cabeceou tirando do goleiro, mas tirou demais e mandou pra fora, fazendo a bola passar muito perto da trave esquerda de Pegorari!

Em uma confusão na área, aos 16 minutos, a bola ficou com Murilo que bateu forte, no canto esquerdo de Pegorari, que voou para buscar a bola no chão e salvar o time do Figueirense!

Com 24 minutos, em um escanteio na esquerda, Murilo cruzou na cabeça de Luiz Otávio, que cabeceou para baixo e mandou a bola para fora com muito perigo! Seis minutos depois Robertinho recebeu de Andrigo e tirou dois marcadores, vindo da esquerda e já na grande área, mas na hora de tirar o grito de gol da torcida, ele isolou... e se mantinha o 0 a 0 no placar.

Em um chutaço de fora da área de Murilo, o goleiro Pegorari deu rebote e Bruno Moraes bateu fraco, mas a bola ia na direção do gol, até Pereira tirar para escanteio, salvando o Figueira.

Aos 38 minutos de jogo, Alemão foi acertado no ar por Luiz Otávio. O árbitro deu o pênalti e ainda expulsou o zagueiro do Botafogo! Andrigo pegou a bola e foi para a batida, chutando forte no canto direito de Darley, que se esticou todo e tirou a bola para longe, salvando o Botafogo!

Na próxima rodada, a 28ª, o Botafogo-SP viaja para enfrentar o Brasil de Pelotas, às 19h15 da sexta-feira (11). Já o Figueirense recebe o América Mineiro às 19h do sábado (12).