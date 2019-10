Em São Januário, Vasco e Grêmio fazem duelo visando G-6

Vasco e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 21h30, em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes entram em campo de olho na zona de classificação para a Taça Libertadores da América na próxima temporada.

Sem perder há cinco partidas, o time Cruz-Maltino vive uma ótima fase no Brasileirão. Neste momento, a equipe carioca ocupa a 11ª colocação, com 38 pontos, e planeja um resultado positivo diante de seu torcedor para entrar na briga por uma vaga no G-6. Na última rodada, o Vasco empatou em 1 a 1 com o Ceará, fora de casa.

O Grêmio, por sua vez, vem de vitória sobre o Botafogo. O Imortal está na 7ª posição e soma 44 pontos, sendo um a menos que o Corinthians, último integrante da zona de classificação à competição continental. O time gaúcho segue em recuperação da goleada sofrida diante do Flamengo.

Fator casa

Jogando em São Januário, a última derrota do Vasco aconteceu contra o Santos. Desde então, foram duas partidas e dois triunfos do Cruz-Maltino. Diante do Grêmio, o técnico Vanderlei Luxemburgo espera manter a boa sequência para não decepcionar o torcedor vascaíno.

Em contrapartida, o treinador não conta com duas peças importantes no setor ofensivo: Rossi e Talles Magno. O primeiro cumpre suspensão, enquanto o último está servindo à Seleção Brasileira Sub-17 para a disputa do Mundial da categoria.

Assim, o Vasco deve enfrentar o Grêmio com a seguinte formação: Fernando Miguel; Yago Pikachu, Ricardo Graça, Leandro Castan e Henrique; Richard, Bruno Gomes (Raul), Felipe Ferreira (Gabriel Pec) e Guarín; Marrony e Ribamar.

Desfalcado até demais

Pesadelo gremista em toda temporada, as lesões voltaram a atingir diversos jogadores titulares da equipe de Renato Gaúcho. Com isso, o técnico deve entrar em campo com um time bastante modificado, além de promover alguns garotos das categorias de base para compor o elenco na reta final do Brasileirão.

No total, são 10 ausências: Leonardo, Marcelo Oliveira, Geromel, Maicon, Alisson, Luan, Jean Pyerre e Felipe Vizeu (lesionados); Kannemann e Matheus Henrique (suspensos). Em contrapartida, Frizzo, Ferreira, Guilherme Azevedo e Isaque, oriundos do clube, estão relacionados para o jogo desta noite.

Logo, o Grêmio deve ir a campo com a seguinte formação: Paulo Victor; Léo Moura, Paulo Miranda, David Braz e Cortez; Michel, Thaciano e Luciano; Everton, Pepê e Diego Tardelli.