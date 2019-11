Bahia enfrenta Chapecoense para colar de vez no G-7 e encerrar sequência negativa em casa

O Bahia recebe a Chapecoense na noite desta quarta-feira (6), às 21h30, em jogo válido pela 31ª rodada da Série A de 2019. A situação das duas equipes na tabela é bem diferente. O time de Roger Machado tenta alcançar o G7, já que está em 10º, com 42 pontos, apenas quatro a menos que o Internacional.

Do outro lado, a Chape ainda tenta evitar o que seria seu primeiro rebaixamento desde que chegou à Série A, mas a tarefa é difícil, já que a equipe se encontra na vice-lanterna, com 21 pontos, 12 a menos que o Cruzeiro, primeira equipe fora do Z4.

Sem vencer há quatro partidas em casa, Bahia tenta fazer as pazes com a torcida

A última vitória diante de seu torcedor foi na 21ª rodada, contra o Botafogo, no dia 25 de setembro. Com isso, a quinta colocação que uma vez já foi do Bahia agora se transformou em uma 10ª. E para voltar a vencer, Juninho pede atenção para voltar a brigar mais em cima da tabela.

"A gente tem que corrigir vários erros. A maioria dos gols foram erros defensivos, que não vinham acontecendo. A fase era muito boa. Alguns erros não apareciam porque não se transformavam em gols. Hoje, acaba se transformando em gol. A gente tem que consertar os erros", disse.

Além disso, o zagueiro também comentou a volta de Gregore, importante peça no sistema defensivo.



"Gregore dá uma segurança maior, porque é um jogador contenção, que fica para ajudar na marcação, enquanto o João e o Flávio saem mais. Isso é essencial para a gente, e a volta dele vai ser muito importante. Ele nos ajuda bastante na marcação, então vai ser muito importante a volta dele", completou.

O 11 inicial do Bahia deve ser: Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho, Moisés; Flávio, Gregore, Marco Antônio; Artur, Fernandão, Élber.

Chapecoense tenta milagre para escapar da Série B

Na 19ª colocação e a 12 pontos da salvação, a Chape vai precisar de um milagre para se salvar. São 24 pontos em jogo até o fim do campeonato, e o ideal seriam, ao menos, 6 vitórias nas últimas 8 rodadas para permanecer na Série A.

Quanto à escalação, o técnico Marquinhos Santos poderá contar com o retorno de João Ricardo no gol, além do atacante Henrique Almeida. A única baixa será Camilo, poupado.

A Chape deve jogar com: João Ricardo, Eduardo, Rafael Pereira, Douglas e Bruno Pacheco; Márcio Araújo, Elicarlos e Renato; Roberto, Henrique Almeida e Everaldo.