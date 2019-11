Sob vaias da torcida, Bahia empata com Chapecoense na Fonte Nova

Pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2019, o Bahia empatou com a Chapecoense por 1 a 1, na Arena Fonte Nova e colecionou o quinto jogo seguido sem ganhar, deixando mais distante o objetivo de se classificar para a Libertadores 2020. O time de Roger Machado apesar da pressão e jogo rápido com movimentação saiu sob vaias da torcida Tricolor. A Chape segue na zona de rebaixamento, distante do 16º lugar e próxima de um rebaixamento matemático.

Domínio tricolor e susto do Xavante

Apesar do domínio de posse de bola (63%) e pressão no campo adversário, com movimentação rápida e jogo apoiado, apostando em lançamentos o Tricolor de Aço chegava com perigo, mas não ameaçou a meta de João Ricardo. A Chape respondeu com dois contra-ataques rápidos, um aos 11 minutos, numa roubada de bola do lateral-direito Renato, que levou a bola até a linha de fundo e cruzou nas mãos do goleiro Douglas Friedrich. Aos 14 minutos, chance fatal. Em cobrança de falta do zagueiro e capitão Douglas, a bola chegou em Henrique Almeida, livre de marcação na grande área, o ponta-esquerda não desperdiçou a chance e mandou de cabeça para o gol. 1 a 0 Chape.

O Bahia votou a ter o controle de jogo e o Xavante continuou a explorar os espaços dados pelos baianos, agora maiores dada a ansiedade com que o Bahia passou a atacar. O nervosismo dos jogadores se refletiu nos erros de passe, cruzamentos e bolas perdidas no meio-de-campo para a Chapecoense. O jogo seguiu com muitos erros de passe e terminou com a vantagem catarinense.

Pressão vira desespero que vira alívio

O Bahia voltou com mais domínio e mais abafa, jogando com muitos cruzamentos e passes em profundidade. A maioria deles defendidos com sucesso pela Chapecoense. Mas com a entrada de Gilberto no lugar de Élber, os tricolores ganharam um chute potente. E Gilberto já usou a arma em cobrança de falta aos 8 minutos, mas a bomba foi defendida por João Ricardo.

A pressão exercida esbarrava nos próprios erros tricolores, que apesar do volume de jogo (17 finalizações) pecou na precisão (3 finalizações em gol). A pressão e a bola de pé em pé faziam o tempo passar e o desespero aumentar. Até que aos 40 minutos, Marco Antônio recebeu uma bola no meio de campo e arriscou uma bomba de fora da área sem chance para o goleiro Xavante. 1 a 1. O Bahia pressionou até o fim mas o jogo terminou empatado.

Tabela e próximos jogos

Com o empate o Bahia manteve a 9ª posição, com 43 pontos. O Tricolor volta a jogar domingo (10), contra o líder Flamengo, no Maracanã. A Chapecoense permanece na 19ª posição, agora com 22 pontos conquistados. A Chape volta a campo também no domingo (10), contra o Grêmio, na Arena Condá.