Flamengo x River Plate: como foi o desembarque rubro-negro em Lima

A quarta-feira (20) foi de êxtase para a torcida flamenguista. Depois do "Aero Fla" que parou o Ninho do Urubu e o Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, a delegação do Flamengo seguiu viagem para Lima. O avião partiu da "Cidade Maravilhosa" por volta das 16h30 e chegou à capital peruana perto das 21h30 — horários de Brasília — para continuar preparação à final da Libertadores 2019.

Fazendo alusão ao título continental de 1981, a companhia aérea colocou o "81" no número do voo: GLO9381. Logo após o desembarque, a delegação tomou um ônibus ao hotel em que ficará hospedada até a madrugada de domingo (24), quando viaja de volta ao Rio de Janeiro. Confira como foi o desembarque do Flamengo em Lima:

Com apenas 70 torcedores para empurrar o River Plate no caminho do Monumental de Núñez até o aeroporto de Bueno Aires, o cenário argentino era totalmente diferente do "Aero Fla" no Rio. No entanto, a delegação millonaria também já chegou a Lima, inclusive cerca de duas horas antes do Flamengo. Veja como foi o desembarque do time de Marcelo Gallardo:

Flamengo e River Plate fazem a final da Copa Libertadores 2019 a partir das 17h (de Brasília) do próximo sábado (23). Sem perder nenhum lance e nenhuma informação, a VAVEL Brasil está ligada em todos os passos rubro-negros e millonarios.