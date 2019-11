Fifa disponibiliza venda de ingressos para estreia do Flamengo no Mundial de Clubes

Ainda de ressaca pelo final de semana mais glorioso da história, o Flamengo já tem outro foco para 2019 após conquistar a Libertadores no sábado (23) e o Brasileirão no domingo (24): o Mundial de Clubes, que acontece em dezembro.

Dia 11 do mês que vem começa o Mundial, e a Fifa já comercializa ingressos para os primeiros jogos. No entanto, o Flamengo só joga dia 17, pela semifinal. O preço dos tickets está entre R$115,00 e R$ 28,00 nas categorias de 1 a 3, do primeiro jogo até a semifinal 1, a do Flamengo. Confira a tabela de preços:

Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 1 jogo: 1ª fase R$ 115 R$ 57 R$ 28 2 jogos: 2ª fase R$ 115 R$ 57 R$ 28 2 jogos: 5º lugar e 1ª semifinal R$ 115 R$ 57 R$ 28 1 jogo: 2ª semifinal R$ 345 R$ 172 R$ 86 2 jogos: 3º lugar e final R$ 460 R$ 230 R$ 115

(Fonte: Fifa)

Já na semifinal 2, a do Liverpool, campeão da Champions League, tem ingressos entre R$86 e R$345. Já o ticket do dia da final, que conta com a disputa do terceiro lugar antecedendo à grande decisão, custa entre R$115 e R$460 — clique aqui para comprar ingressos do Mundial.

O Flamengo estreia no Mundial de Clubes, no Catar, no dia 17 de dezembro, no Estádio Internacional Khalifa, às 14h30 (horário de Brasília). Ainda indefinido, o adversário carioca é o qualificado do confronto entre Al-Hilal, da Arábia Saudita, e Espérance Sportive, da Tunísia.