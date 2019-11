Com gol nos acréscimos do segundo tempo, Ceará arranca empate contra São Paulo e respira na tabela

Ceará e São Paulo se enfrentaram, neste domingo (24), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando no Castelão, o Time do Povo e o Tricolor empataram por 1 a 1, com gols de Felipe Baxola e Vitor Bueno.

Os primeiros dez minutos da partida não tiveram nenhuma oportunidade de gol. As equipes tentavam criar alguma oportunidade, mas nenhuma das equipes conseguia alguma chance real de gol.

A primeira chance real de gol aconteceu somente aos 15 minutos. Samuel Xavier recebeu na direita e mandou na área. Na conclusão, Bergson não conseguiu pegar em cheio na bola, facilitando a defesa para Tiago Volpi.

Após a chance dos donos da casa, a partida seguiu fria, sem nenhuma das equipes conseguindo concluir qualquer jogada. Porém, aos 26 minutos, o São Paulo desperdiçou a oportunidade de abrir o placar no Castelão. Após um belo passe de Daniel Alves, Igor Gomes saiu na cara do gol e sem marcação, mas o meia isolou a bola.

Quando a partida se encaminhava para um primeiro tempo abaixo das expectativas, o Ceará quase inaugurou o marcador. Aos 44 minutos, após vacilada de Arboleda, a bola sobrou para o meio da área e Wescley, de primeira, finalizou, mas Volpi evitou a grande chance de gol dos cearenses.

No minuto seguinte, Reinaldo tentou jogada individual pela esquerda, mas o São Paulo acabou perdendo a posse de bola. Na sobra, Igor Gomes lançou para Juanfran dentro da área, que rolou e deixou Vitor Bueno na cara do gol, que só teve que empurrar para inaugurar o marcador no Castelão.

Assim como na primeira etapa, os primeiros dez minutos do segundo tempo não tiveram nenhuma chance clara de gol. Entretanto, aos 11 minutos, Daniel Alves deixou Liziero na cara do gol e sem goleiro, mas o volante escorregou e perdeu a chance de ampliar o placar para o São Paulo.

Mas aos 18 o Ceará respondeu com qualidade. Após receber ótimo lançamento, Baxola fez excelente jogada e deixou Chico na cara do gol. Na conclusão, o meia finalizou bem, mas Tiago Volpi, mais uma vez, salvou o Tricolor.

Nos acréscimos do segundo tempo, quando o São Paulo estava encaminhando mais uma vitória no Brasileiro, Felipe Baxola deixou tudo igual. Após Mateus Gonçalves puxar belo contra ataque, o meia acionou Baxola que finalizou de primeira. A bola ainda desviou em Léo e cobriu Volpi, tirando qualquer chance de defesa do arqueiro.

Com o empate, o Ceará chegou a 37 pontos, abrindo dois de vantagem ao Fluminense, primeiro time na zona de rebaixamento. Já o São Paulo se manteve na sexta colocação, com 54 pontos.