Rafinha já projeta suposta final do Mundial contra o Liverpool: "Tudo é possível"

Tudo é possível! Esse foi o tom da entrevista de Rafinha após a vitória do Flamengo sobre o Ceará por 4 a 1 — de virada — no Maracanã, nesta quarta-feira (27). O lateral-direito rubro-negro, ao ser perguntado sobre a possibilidade de enfrentar o gigante inglês na final do Mundial de Clubes 2019, respondeu:

"São dois jogos que vamos ter lá. Eu tive o prazer de disputar o Mundial em 2013 e conquistei, joguei os dois jogos. A gente sabe que é muito difícil. Vou ser bem sincero, o time do Liverpool está muito na nossa frente, temos que ser realistas. Enfrentei eles agora pela Liga dos Campeões, joguei o segundo jogo e perdemos. É um time muito forte, que joga há muito tempo junto, está muito na nossa frente."

Mesmo sabendo da tarefa árdua que terá pela frente, o lateral flamenguista não jogou a toalha. Rafinha, que tem experiência na Europa e conquistou muitos títulos — incluindo o Mundial —, reforçou que em uma final, principalmente por ser apenas um jogo, vale tudo:

"Em uma final, meu amigo, tudo é possível. Claro, tem a semifinal antes, mas se a gente chegar nessa final aí, vamos fazer de tudo para conquistar esse título. Claro, se eles também chegarem. Temos que passar primeiro da semifinal e eles também. Em uma final vale tudo, mas tem que respeitar, eles estão na nossa frente, sim. E isso não é novidade."

O Flamengo disputará o Mundial de Clubes, com sede em Doha, no Catar. Os cariocas estreiam na competição no dia 17 de dezembro (terça-feira), contra um adversário ainda a definir: o vencedor do duelo entre Al Hilal (Arábia Saudita) e Espérance (Tunísia). Até lá, terá que cumprir tabela no Brasileirão, campeonato o qual sagrou-se campeão com quatro rodadas de antecipação.