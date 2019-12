Para tentar sair do Z-4, Cruzeiro vai a Porto Alegre encarar o Grêmio

Na luta e persistência contra o inédito rebaixamento à Segunda Divisão, o Cruzeiro terá mais uma oportunidade de sair da zona da degola. Para tanto, precisará vencer o Grêmio, nesta quinta-feira (05), às 19h15, na Arena do Grêmio, pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O Grêmio-RS é o quinto colocado, com 62 pontos. Doze posições abaixo na tabela de classificação se encontra o Cruzeiro, na décima sétima posição, com 36 pontos. Os gaúchos vem de vitória por 3 a 0 diante do São Paulo, enquanto os mineiros de amarga derrota por 1 a 0 para o Vasco.

Grêmio com força máxima na reta final

Com a conquista da vaga direta para a Libertadores, e a garantia na fase de grupos da competição, o Tricolor Gaúcho começa a planejar o 2020. Isso não quer dizer tirar o pé do acelerador: o Grêmio deve ir à campo contra a Raposa com o que tem de melhor.

Podem pintar novidades na equipe comandada por Renato Portaluppi, com as entradas de Matheus Henrique e Diego Tardelli, que cumpriram suspensão na última rodada e devem entrar no lugar de Michel e Pepê, respectivamente. Para o confronto, Pedro Geromel é desfalque. O zagueiro não realizou o último treino antes da partida.

O Grêmio tem o 6° melhor desempenho como mandante na competição, venceu onze de seus dezoito jogos em casa.

O provável time do Grêmio-RS: Paulo Victor; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon e Matheus Henrique; Alisson, Diego Tardelli (Pepê) e Everton Cebolinha; Luciano. Técnico: Renato Gaúcho

Cruzeiro aposta as últimas fichas da competição

Há apenas duas rodadas do fim do Brasileirão, o Cruzeiro é o time que abre a zona de rebaixamento, na décima sétima colocação. Porém, depende só de si para fazer este cenário mudar. A Raposa entra em campo já contando com o tropeço de seu adversário direto, o Ceará, que foi derrotado pelo Corinthians por 1 a 0.

Em sua segunda partida à frente do Cruzeiro, o técnico Adílson Batista não poderá contar com o meia Marquinhos Gabriel, que recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Vasco, e cumpre suspensão. O time celeste deve ter mudanças no ataque, Joel deve dar lugar a Fred, que volta ao time titular e forma trio de ataque com David e Pedro Rocha.

O Cruzeiro vem de três derrotas consecutivas, contra CSA, Vasco e Santos, e sete partidas seguidas sem vitória. A equipe celeste é o quarto time com mais chances de rebaixamento, sendo 78.7%, segundo o Departamento de Futebol da UFMG.

O provável time do Cruzeiro: Fábio; Orejuela; Cacá, Léo e Egídio (Dodô); Henrique, Éderson e Ariel Cabral; David, Pedro Rocha e Fred. Técnico: Adílson Batista

Arbitragem

O dono do apito é André Luiz de Freitas Castro, auxiliado por Fabricio Vilarinho da Silva e Cristhian Passos Sorence, trio de Goiás. No VAR, Wagner Reway, da Paraíba.