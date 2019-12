Guarani anuncia pacote de reforços para 2020

O Guarani já iniciou sua preparação para a próxima temporada. Quatro reforços foram anunciados pelo clube, são eles: Matheus Cavichioli (ex-Oeste), Ednei (ex-Cuiabá), Lucas Santos (ex-CRB) e Rafael Costa (ex-Botafogo/SP). Além das contratações, também foi anunciada a data de apresentação do elenco, 3 de janeiro, e a confirmação de três jogos-treinos.

A pré-temporada do Guarani será realizada em Águas de Lindóia, durante os dias 7 e 13 de janeiro. Os preparativos para o Paulistão 2020 terá antes, os amistosos contra: Red Bull Brasil (11), Portuguesa (15) e Velo Clube (18).

Reforços

Vindo do Oeste, o goleiro Matheus tem 33 anos e soma 27 partidas pelo seu ex-clube em 2019. Já Ednei, 29, é zagueiro e chega do Cuiabá depois de 33 jogos no ano. Aos 21 anos, o meia Lucas Santos que se destacou no CRB, também integrará o elenco bugrino.

Na última temporada foram 24 partidas. Por último, o maior destaque, Rafael Costa, 32, atacante, vem do Botafogo-SP depois de anotar 12 gols em 33 jogos neste ano.

Ainda sem divulgar nomes, o Departamento de Futebol do Guarani estima anunciar mais três nomes até o dia 20 de dezembro. Apesar de sofrer com a penhora do lucro na possível venda de Davó ao Corinthians, a montagem do novo elenco é destacada por Michel Alves, superintendente de futebol no clube.

"Há situações bem adiantadas e pré-contrato encaminhado. Alguns jogadores têm vínculo nos seus clubes e, por ética, não seria correto e leal da nossa parte falar, mas estamos nos empenhando para trazer mais nomes. Não vou dizer o número específico de reforços, mas nós vamos trazer mais jogadores, até porque gera expectativa grande".

Na elite do futebol paulista, o Guarani integra o grupo D no estadual, ao lado de Bragantino, Corinthians e Ferroviária. Durante a pausa dentro das quatro linhas, atualmente o estádio Brinco de Ouro está passando por reformas internas e no gramado.