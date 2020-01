Palmeiras bate Sertãozinho e garante vaga para terceira fase da Copa São Paulo

Pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Chuva, o Palmeiras jogou contra o Sertãozinho na Fonte Luminosa e bateu seu adversário por 3 a 0, com gols de Fabrício, Ramon e Lucas Cordeiro.

O jogo em Araraquara foi parado por conta da forte chuva que aconteceu durante todo o segundo tempo, ainda contando com muitos raios durante a chuva.

Chuva atrapalha, mas o Palmeiras passa de fase

A primeira finalização da partida foi aos 10 minutos, com Fabrício batendo de fora da área, mas o chute não saiu forte e ficou nas mãos do goleiro Maicon. Apenas um minuto depois, em uma jogada de Marcelinho, Gabriel Góes conseguiu uma finalização forte e viu Maicon fazer uma defesaça!

Aos 15 minutos, Danilo invadiu a área palmeirense pela direita e tentou a finalização sem ângulo, mandando a bola para longe. Três minutos depois, Ramón conseguiu um cruzamento pela direita e Gabriel Silva desviou antes do goleiro, mas mandou a bola por cima do gol.

Após as jogadas de perigo no começo da primeira etapa, o Palmeiras teve a posse de bola, enquanto o Sertãozinho teve espaço para contra-atacar, mas sem perigo de ambos os times. Apenas no último lance, Henri errou no drible e deu a bola no pé de João Paulo, que saiu cara a cara com o goleiro Magrão, mas ele bateu fraco e o goleiro ficou com a bola sem sustos.

Aos cinco minutos do segundo tempo, João Pedro foi lançado no ataque e ficou cara a cara com Magrão, pelo lado esquerda da grande área, mas o atacante bateu fraquinho na bola e ela ficou com Magrão, mais uma vez! Aos oito, Bruno bateu de longe, com força e obrigou Magrão a ficar com a bola em dois tempos.

De fora da área, aos 10 minutos, Zanini bateu direto pro gol sem ângulo e obrigou Magrão a espalmar a bola por cima das traves para salvar o alviverde! Aos 16 minutos da segunda etapa, Fabrício, o camisa nove, tirou o zero do placar!

Em um chutão, Gabriel Silva deu a famosa casquinha e tirou o marcador da jogada, colocando Marcelinho dentro da área sem marcação. Ele, na saída do goleiro, tocou por cima para Fabrício, sem ninguém na frente, bater e fazer o 1 a 0 para o Verdão!

E a vantagem aumentou logo em seguida! Aos 18, em uma falta da intermediária, Ramon bateu direto, perto do meio do gol mas o goleiro deu um passo maior para o canto direito. A bola chutada por Ramon foi com muita força e o goleiro não conseguiu voltar para defender o chute, vendo o Palmeiras abrir vantagem no placar!

O jogo seguiu muito atrapalhado pela chuva, que piorou muito o gramado. Aos 30 minutos, Marcelinho bateu forte de fora da área, a bola desviou em Lucas Cordeiro e foi para o gol! O Palmeiras ampliava mais ainda sua vitória!

Aos 38 minutos, o juiz parou o jogou por alguns segundos para conversar com os capitães dos times, pois chovia muito e a irrigação do estádio não estava dando conta de toda a água, então surgiram poças por todo o gramado. Mas, após a conversa, o jogo seguiu “normalmente”. Mas três minutos depois ele parou mais uma vez, pois a chuva não deu uma trégua.

Após 26 minutos de paralisação, o juiz voltou e deixou os últimos minutos da partida aconteceram, apesar do gramado ainda estar completamente encharcado. Nada relevante ocorreu e o jogo acabou com um placar de 3 a 0 para o Verdão.

O Palmeiras agora aguarda a partida entre Ferroviária e Goiás para saber quem será seu adversário para a terceira fase da Copinha.