Atlético-MG sofre com falta de ritmo, mas vence Uberlândia na estreia do Campeonato Mineiro

O Atlético-MG venceu o Uberlândia por 1 a 0 no Parque do Sabiá, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro, na noite dessa terça-feira (23). A partida marcou a estreia de contratações do clube para a temporada, e do treinador Rafael Dudamel.

Como já esperado, a escalação do Galo foi anunciada somente momentos antes do apito inicial. Com novidades, o volante Allan e o meia Hyoran ganharam chance dentre os titulares, e não decepcionaram. Além deles, o zagueiro Gabriel ficou com a vaga de Igor Rabello, e Michael começou de titular no gol.

Diferente da equipe do triângulo mineiro que já vinha treinando a mais de um mês, o Atlético-MG vinha de apenas 12 dias de preparação. E a falta de ritmo e entrosamento foi nítida nos minutos iniciais, ainda que o time conseguisse chegar com perigo ao gol do adversário.

Por outro lado, com a bola no pé, o Uberlândia tentava manter a posse da bola, mas faltava com qualidade ao chegar na defesa do Galo, que fez uma partida segura.

O primeiro gol da partida saiu aos 22 minutos, após falta cometida na área no meia Hyoran. Fábio Santos, cobrador oficial, não desperdiçou. O mesmo Fábio Santos cometeu pênalti aos 40 minutos, porém, na cobrança, Michael superou Felipe Alves e fez a defesa.

Na etapa final o jogo perdeu intensidade e o Galo procurou administrar o placar. O Uberlândia seguiu sem caprichar nas finalizações. Ambos os treinadores fizeram mudanças táticas, mas sem alterar o controle do jogo, que terminou em 1 a 0.

Próximos compromissos

O Atlético-MG volta a campo agora no próximo domingo, 26, contra o Tupynambás, diante da torcida, no Independência. Já o Uberlândia, enfrenta a Caldense, no sábado, 25, em Poços de Caldas.