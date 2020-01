Com desfalques nos dois lados, Santos e Bragantino iniciam disputa pelo Paulistão

Pela primeira rodada do Campeonato Paulista, o Santos recebe na Vila Belmiro um dos candidatos ao título junto com o Peixe: o Red Bull Bragantino. O jogo acontecerá às 19h15 da próxima quinta-feira (23) entre duas das principais forças do campeonato.

A arbitragem será de Raphael Claus, com auxílio de Risser Jarussi Corrêa e Evandro de Melo Lima. Nesta fase de grupos, não há o VAR nas partidas. Para esse jogo de estreia, o Santos vendeu cerca de sete mil ingressos.

Desfalques importantes para Jesualdo

Com um rachão aberto para os torcedores, o Santos terminou sua preparação para a estreia no Campeonato Paulista. O Santos terá desfalques importantes para esse jogo. Na zaga, Gustavo Henrique já não é mais jogador do clube, Lucas Veríssimo e Felipe Aguilar estão machucados. No ataque, Soteldo está fora por ter sido convocado e estar disputando o pré-olímpico com a seleção da Venezuela.

Cueva é outro desfalque, por problemas físicos, como diz Jesualdo Ferreira, que fará sua estreia no Santos nessa partida: “É um assunto que não faz parte das minhas preocupações neste momento. Tem ficado fora dos treinos por problemas físicos e não vai estar amanhã”.

O provável Santos é: Everson, Pará, Luan Peres, Luiz Felipe e Felipe Jonatan; Alison, Carlos Sánchez e Diego Pituca; Derlis González (Raniel), Marinho e Eduardo Sasha.

Sem dois reforços, o Braga tenta surpreender o Peixe

Outro candidato ao título, o Bragantino vem forte para a temporada, mantendo a base campeã da Série B e contratando muitos reforços, mas nem todos eles podem atuar ainda. O zagueiro Léo Realpe e o volante Matheus Jesus estão fora da primeira partida, por ainda não estarem regularizados.

Julio César, goleiro e capitão, elogiou a equipe santista antes da partida de estreia: “Jogar na Vila Belmiro não é fácil. A gente não conhece muito o treinador deles, mas a gente conhece os jogadores do Santos. Sabemos que muitos têm capacidade para definir jogos. É esperar um time que vai querer ganhar, vai pressionar muito a gente e manter o mesmo estilo agressivo que tinha no ano passado”.

O provável Red Bull Bragantino é: Júlio César; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Barreto e Uillian Correa; Artur, Ytalo, Alerrandro e Wesley.