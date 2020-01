Thiago Neves é oficializado como reforço do Grêmio

Nesta segunda-feira (27), o Grêmio anunciou a contratação do meia Thiago Neves que estava no Cruzeiro. O jogador de 34 anos já desembarcou em Porto Alegre para se apresentar ao seu novo time.

Thiago Neves chega ao Tricolor após rescindir seu vínculo com a Raposa, na equipe gaúcha o atleta fez um contrato de produtividade com cláusula de renovação caso atinja metas pré-estabelecidas. Com o intuito de se resguardar, os gremistas incluíram uma cláusula que permite dispensar o atleta sem custos.

O meia chega com muito prestígio do comandante de Renato Portaluppi.

"Thiago Neves é um dos melhores meias do futebol brasileiro e na sua mão a torcida irá conhecer o verdadeiro jogador."

Apesar do rebaixamento do Cruzeiro, Thiago foi responsável por mais de 40% dos gols do time celeste no Campeonato Brasileiro de 2019, sendo responsável por 6 gols e 5 assistências dos 27 gols marcados na competição. Porém, a sua passagem foi manchada pelos problemas fora das quatro linhas e agora chega ao Grêmio com o desejo de prova que ainda pode ser importante numa grande equipe nacional.