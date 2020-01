Fora de casa, Santos enfrenta Guarani pela primeira vitória no Paulistão

Pela segunda rodada do Campeonato Paulista, o Guarani recebe o Santos no Estádio brinco de Ouro da Princesa. O jogo acontece nesta segunda-feira (27), às 10h, e promete ser disputado.

O árbitro da partida será Vinicius Furlan, com os bandeirinhas Fabrini Bevilaqua Costa e Daniel Paulo Ziolli.

Para manter o embalo da estreia

No grupo D do Paulistão está o Guarani. Vice-líder, o Corinthians está em primeiro com quatro pontos em dois jogos. Atrás do Bugre vem o Red Bull Bragantino, com um ponto em um jogo. Já a Ferroviária está em último, com um ponto em dois jogos.

O único desfalque da equipe do Guarani é Ricardinho. O meia ainda se recupera de uma lesão na panturrilha e ainda está fora de combate.

Após bater a Inter de Limeira por 4 a 0, Thiago Carpini não descartou mudanças na equipe: “Vamos treinar alguma alternativa. Não sou de ficar mudando, prefiro dar sequência, padrão e enfatizar o que é preciso melhorar, mas vamos testar alguma alternativa para poder surpreender ou até mesmo mudar durante o jogo em cima do que vimos da estreia do Santos”.

O provável Guarani: Jefferson Paulino, Pablo, Bruno Silva, Romércio e Bidu; Deivid, Lucas Abreu, Lucas Crispim e Giovanny; Júnior Todinho e Rafael Costa (Bruno Sávio).

Desfalques para Jesualdo

No grupo A da competição, o Santos está em terceiro lugar, com apenas um ponto em um jogo. Acima do Peixe estão a Ponte e o Oeste, ambos com dois jogos e três pontos. O Água Santa é o lanterna do grupo, com dois jogos e nenhum ponto.

Para a partida, o Peixe soma alguns desfalques: Marinho, Felipe Aguilar e Lucas Veríssimo estão lesionados. Madson está em transição física para retornar aos gramados e Soteldo, camisa 10 da equipe, está com a seleção venezuelana, disputando o pré-olímpico.

Jesualdo, após o empate contra o Red Bull Bragantino, elogiou o Guarani, mas mostrou que vai em busca dos três pontos: “Agora temos que dar sequência, aproveitar que tiramos o peso da estreia. Temos um jogo difícil diante do Guarani e precisamos ir para lá em busca da vitória”.

O provável Santos é: Everson, Pará, Luan Peres, Luiz Felipe e Felipe Jonatan; Alison, Carlos Sánchez e Diego Pituca; Kaio Jorge, Tailson (Derlis González) e Eduardo Sasha.