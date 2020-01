Cruzeiro conta com a sorte e derrota Villa Nova no Mineirão

Após ter o jogo contra o Tombense no final de semana devido as fortes chuvas no estado de Minas Gerais, o Cruzeiro voltou a campo e venceu o Villa Nova por 1 a 0 no final para a alegria e alívio dos torcedores que compareceram ao Mineirão, mesmo com muita chuva na capital mineira, nesta terça-feira (28), pela terceira rodada do Campeonato Mineiro.

A etapa inicial começou agitada, a primeira chance foi da equipe da casa, logo aos dois minutos com Maurício de fora da área. Mas o grande perigo de gol foi aos 10' com Bruno Smith que recebeu na área, mas a bola desvia em Rafael Santos, deixando Fábio sem reação. Aos 22', Maurício recebeu novamente, mas a bola passou perto da trave direita de Vilar.

Após esses lances o jogo esfriou e a esperança de gol ficou no segundo tempo, o que não mudou muito, a chuva apertou, o Cruzeiro seguiu pressionando e apenas aos 37' quando Marco Antônio cobrou escanteio na área e a defesa do Villa faz um corte parcial, na sequência, o camisa 20 do Cruzeiro driblou o marcador e cruzou. O volante Wellington acabou mandando a bola contra o próprio gol.

Com o resultado, a Raposa chegou aos seis pontos e está em segundo na tabela, empatado com o Atlético-MG, mas perdendo no saldo de gols. Por sua vez, o Leão do Bonfim, segue sem pontuar e está em 10º.

O próximo compromisso do Cruzeiro é em Juiz de Fora, contra o Tupynambás no domingo ás 19h (horário de Brasília). Já o Villa Nova viaja para Poços de Caldas, quando enfrenta o Caldense, também no domingo, mas às 10h30.