Casa cheia: mais de 60 mil ingressos vendidos para Flamengo x Madureira

A partir das 18h deste sábado (8), Flamengo e Madureira se enfrentam pela sexta e última rodada dos grupos da Taça Guanabara. Para fechar a participação rubro-negra na fase, a torcida já garante uma grande festa nas arquibancadas do Maracanã, palco do confronto. Mais de 60 mil pessoas estarão presentes.

De acordo com a última parcial divulgada pela assessoria de imprensa do Flamengo, mai de 60 mil ingressos já foram vendidos até a manhã deste sábado. Assim, o jogo será recorde do Brasil em 2020.

Ponto de destaque para logo mais: além da importância do jogo para o Flamengo no Campeonato Carioca, pois o Mengo precisa vencer para se classificar sem depender do resultado do jogo do Botafogo, a diretoria preta e vermelha também fará homenagens às vítimas da tragédia no Ninho do Urubu, que aconteceu no dia 8 de fevereiro de 2019, há exatamente um ano.

