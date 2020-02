Pato volta a marcar e São Paulo goleia Oeste pelo Paulistão

No sábado de carnaval (22), o São Paulo visitou o Oeste e conseguiu golear por 4 a 0 na Arena Barueri. Os gols foram marcados por Daniel Alves (2) e Pato (2).

O Oeste continua na lanterna do grupo A, com quatro pontos. O Santos lidera com 11, o Água Santa soma oito e a Ponte tem seis. Já o São Paulo lidera o grupo C com 12 pontos, seguido por Mirassol com 10 e Inter de Limeira e Ituano com nove.

Pato brilhou!

O São Paulo começou o jogo pressionando o Oeste, criando chances logo nos primeiros segundos. Isso resultou em gol. Logo aos três, Dani Alves abriu o placar, após um cruzamento de Reinaldo que ele deu uma chicotada na bola e a colocou no fundo das redes.

Aos 13 minutos, Matheus Oliveira chutou para uma boa defesa de Volpi, mas no rebote Bruno Paraíba bateu forte e acertou a trave.

No segundo tempo, logo aos 20 minutos, Pato, após seis meses, voltou a marcar. No ataque tricolor, a bola rodou, rodou e rodou mais ainda na entrada da área, até Igor Gomes finalizar para uma boa defesa de Felipe Lacerda. E, no rebote, Pato dominou e bateu cruzado, para vencer o goleiro e ampliar o placar!

Oito minutos depois, Daniel Alves tabelou com Pato, saiu na cara do gol e bateu rasteiro para fazer o terceiro do tricolor! E, por fim, Pato mais uma vez marcou.

Aos 42 minutos, Lídio errou no meio de campo e Pato ficou com a bola. Ele carregou a bola, deu um drible da vaca em Lídio, mas ele fez o pênalti! Pato bateu com muita tranquilidade, deslocando o goleiro e sacramentando a goleada do tricolor!

O Oeste volta a jogar na segunda-feira (2), às 20h, quando enfrenta o Mirassol. Já o São Paulo joga contra a Ponte, no Morumbi, às 16h do domingo (01). Ambos os jogos são válidos pela 8ª rodada do Paulistão.