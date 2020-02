Fluminense derrota Moto Club de virada no Maranhão e avança na Copa do Brasil

Em jogo único e intenso, o Fluminense vence por 4 a 2 o Moto Club nesta noite de quarta-feira (26) no Castelão de São Luís, no Maranhão e se classifica à segunda fase da Copa do Brasil. Não foi da maneira que a torcida tricolor esperava, mas o Nense teve bastante dificuldade para conseguir a vaga. O jogo oscilou entre a área defensiva e o meio-campo tricolor, principalmente com os dois volantes Yuri e Henrique, escalados pelo técnico Odair Hellmann.

O time do Rio fez um primeiro tempo para ser esquecido, sem acrescentar nada para a partida, errando passes e concluindo mal as jogadas. Enquanto o seu adversário administrava o placar de 2 a 0 construído logo no primeiro minuto de jogo e aos 12'. No segundo tempo, o Tricolor despertou com entradas de Marcos Paulo e Ganso, e assim, garantindo de virada a vitória. Nenê, de pênalti ainda aos 17', Nino, aos 72', e Marcos Paulo, aos 84', decretaram a classificação;

Moto Club encerado

A equipe do Moto Club abriu o placar em menos de 12 minutos com dois gols fulminantes marcados por Wellyson e Jeorge, deixando o adversário bastante preocupado. O que não era esperado, foi a decisão de cometer cera durante boa parte do primeiro tempo para atrasar o jogo e segurar o placar. Final infeliz para a equipe do Maranhão que viu o seu adversário virar a partida tirando a chance de avançar para a próxima fase da Copa do Brasil.

Próximo fase

O Fluminense volta a campo na Copa do Brasil para a segunda fase. Depois de eliminar o Atlético-BA, o Botafogo-PB é o adversário do Tricolor no dia 4 de março, às 19h15, no Maracanã.