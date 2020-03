Zagueiro Bruno Aguiar espera grande atuação do Grêmio Novorizontino contra Ferroviária

Titular do Grêmio Novorizontino nesta temporada e um dos principais nomes do Tigre em 2020, o zagueiro Bruno Aguiar, ex-Santos, Sport, Joinville e Goiás, falou sobre a importância da equipe manter um ritmo forte até o fim da primeira fase do Campeonato Paulista. De acordo com o defensor, o grupo vem assimilando bem o trabalho realizado.

“Estamos buscando manter uma intensidade nestas próximas semanas para crescermos de produção nesta reta final do Campeonato Paulista. O grupo tem se dedicado muito para que as coisas aconteçam como estamos planejando. Vamos continuar com um ritmo forte para conquistarmos as vitórias que queremos”, disse.

Segundo Aguiar, a meta do Tigrão é vencer a Ferroviária, fora de casa, neste final de semana.

“Vamos enfrentar uma equipe difícil, competitiva e que sempre cresce em casa. Temos que ter atenção máxima para vencermos fora de casa, como visitantes", afirmou.