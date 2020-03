Meio-campista Almir não treina e deve deixar o Treze

A passagem do experiente meio-campo Almir pelo Treze deve chegar ao fim nesta quinta-feira. O jogador de 37 anos se ausentou dos treinamentos desde o início da semana. Inicialmente, a comissão técnica comunicou que ele estava entregue ao departamento médico, mas, na realidade, o atleta negociava sua rescisão contratual.

A informação da saída de Almir foi publicada pelo repórter Bruno Rafael, da Rádio CBN Campina Grande, através das redes sociais, e confirmada pela VAVEL Brasil. O meia chegou a um acordo amigável com a diretoria alvinegra. O vínculo do jogador era válido até o fim da Série C do Campeonato Brasileiro.

Foto: Fábio Oliveira/Treze

Almir foi anunciado pelo Treze em janeiro, chegando ao Presidente Vargas como a principal contratação da equipe para a temporada. Dentro de campo, o meio-campista não correspondeu às expectativas. Até o momento, ele participou de 7 partidas e marcou 2 gols com a camisa do Galo. O anúncio oficial da será do jogador deve ser feito ainda hoje.

O Treze é o terceiro colocado do Grupo A do Campeonato Paraibano e soma 13 pontos na competição. A equipe alvinegra volta a campo neste domingo, às 16h, quando recebe o Sousa no Presidente Vargas, pela oitava rodada do estadual.