Globo suspende pagamento a clubes referentes aos estaduais

A emissora Globo que é dona dos direitos de transmissão dos campeonatos estaduais com a paralisação dos jogos devido a pandemia do coronavírus, resolveu suspender o pagamento concedido aos clubes pela transmissão a partir desse mês de Abril.

Os clubes de São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro já foram comunicados que a quantia não entrará mais em caixa. Já os times do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais não terão com que se preocupar pelo fato dos valores terem sido repassados anteriormente.

Por conta da ausência de previsão para o retorno das atividades não seria viável continuar pagando, mas assim que a situação no país for restabelecida e os jogos definidos para voltar, a emissora novamente conversará com as partes envolvidas e definirá um novo pagamento.

A decisão acaba por acender o alarme de emergência dos clubes que viam nesse pagamento a única fonte de receita garantida e talvez esse seja um dos fatores que levarão a criação de um movimento pela volta dos campeonatos mesmo com os portões fechados.

Vale citar que três representantes de grandes clubes paulistas, durante conversa com o site UOL ESPORTE deram como sendo verídicas as informações sobre o desejo em retornar o estadual.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ainda não estipulou uma data para reiniciar os jogos, tudo vai depender do controle da doença no Brasil. No entanto, garantiu que haverá a continuação dos estaduais e em relação ao Brasileirão, cogita-se a possibilidade de redução do torneio nacional.