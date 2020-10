Insistente, Palmeiras sufoca Ceará e vence primeira no Allianz Parque

Na briga por objetivos diferentes, Palmeiras e Ceará se enfrentaram neste sábado (3), no Allianz Parque, em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Raphael Veiga e Willian foram os responsáveis pela primeira vitória no estádio alviverde na competição, enquanto Eduardo Brock descontou para os cearenses. Portanto, 2 a 1 no placar.

Esta foi a segunda vitória do Palmeiras como mandante no Brasileirão 2020, mas a primeira em casa, contra o Santos, foi conseguida no Morumbi, estádio do São Paulo. Ou seja, no Allianz Parque, esta foi a primeira do campeonato.

Distribuição tática

Montado no 4-2-3-1, o Palmeiras do técnico Vanderlei Luxemburgo foi a campo com Weverton no gol, Felipe Melo e Gustavo Gómez na defesa, Marcos Rocha e Viña nas laterais. Bruno Henrique e Patrick de Paula cuidaram da marcação no meio-campo, enquanto Rony, Raphael Veiga e Wesley levaram a bola para Willian no ataque.

O comandante Guto Ferreira também preferiu escalar o Ceará no 4-2-3-1, com Prass debaixo das traves e a linha de quatro na defesa sendo formada por Eduardo, Tiago Pagnussat, Eduardo Brock e Alyson. Charles e Fabinho foram os volantes, enquanto Leandro Carvalho, Wescley e Felipe fizeram a ligação do meio para frente com Cléber.

O jogo

A partida começou movimentada, mas com o Palmeiras já pressionando no campo de ataque. Como recompensa, o alviverde abriu o placar logo aos 10 minutos com Raphael Veiga, em jogada que começou na troca de passes entre Willian e Wesley pela esquerda, o camisa 21 carimbou a trave e Veiga, na sobra, concluiu ao gol.

O Ceará, porém, não se abateu com a desvantagem, se lançou na frente e conseguiu o empate aos 17, após atrapalhada da defesa palmeirense, que conseguiu mandar a bola para fora, mas no escanteio, Felipe bateu na direção da cabeça de Eduardo Brock, que não perdoou e cabeceou para o fundo das redes.

Na primeira etapa, o Palmeiras teve mais volume de jogo, finalizou e teve mais posse de bola, porém também não teve vida fácil diante do complicado Ceará, que deu trabalho ao time da casa com postura agressiva. Patrick de Paula, percebendo a dificuldade, arriscou dois chutes de longa distância e levou perigo à meta de Fernando Prass.

Na volta do intervalo, a equipe palmeirense retornou disposta a ir em busca da vitória e exigiu muitas defesas do goleiro adversário, que tentou evitar ao máximo a derrota de sua equipe. Aumentou-se, assim, o número de finalizações, sendo seis dos anfitriões e quatro dos visitantes no alvo.

O Ceará tentou atrapalhar, mas a paciência e a insistência do alviverde resultaram no segundo gol aos 36, em lançamento que começou pela esquerda, Scarpa chutou de longe no defensor adversário e sobrou para Willian definir o resultado em bonito tento.

Com muita determinação, o Palmeiras suou a camisa para sair com a primeira vitória no Allianz Parque pelo Brasileirão. O Ceará de Guto Ferreira, valente como sempre, vendeu caro a derrota.

Estatísticas

Nos números, prevaleceu a superioridade palmeirense, que teve 63% de posse, 27 finalizações (11 no alvo) e 542 passes (465 certos), enquanto os cearenses tiram 37% de posse, 13 finalizações (sete no alvo) e 311 passes (234 certos).

Classificação e próximos compromissos

Com a vitória, o Palmeiras ultrapassou o rival São Paulo e subiu para a terceira colocação, com 22 pontos em 12 jogos. O próximo jogo será diante do Botafogo na quarta-feira (7), fora de casa, às 21h30.

O Ceará, por sua vez, se mantém na 12ª colocação, com 14 pontos em 13 partidas. O time volta a campo na quinta-feira (8) para encarar o Athletico-PR, também fora de casa, às 19h.