Cuiabá derrota Cruzeiro em partida de baixo nível técnico e se isola na liderança

O Cuiabá venceu o Cruzeiro por um 1 a 0 na noite desse sábado (3) na Arena Pantanal, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Auriverde da Baixada chegou aos incríveis 28 pontos, sendo seis a mais do que o vice-líder, a Chapecoense.

Para a Raposa, o resultado foi péssimo. O time caiu para a 19ª colocação, com 11 pontos.

Jogo de baixo nível

As duas equipes não apresentaram um bom futebol. O primeiro tempo foi de baixo nível técnico, truncado e com os goleiros sumidos. Vale ressaltar a temperatura de 32°C que fazia na capital Mato Grossense mesmo após às 22h, o que pode ter afetado no rendimento dos atletas.

Tirando essa parte, Cuiabá e Cruzeiro simplesmente não conseguiam executar finalizações. Diante disso, os jogadores do time da casa arriscavam algumas vezes de fora da área, mas em nenhuma oportunidade levou perigo.

A melhor chance do Auriverde e do primeiro tempo ocorreu somente aos 43 minutos, com uma linda defesa do goleiro Fábio e uma bola que explodiu no travessão logo em seguida.

Já na etapa final os dois técnicos promoveram alterações nas equipes, mas nenhuma peça mexida surtiu efeito na tática em campo. A baixa criatividade apresentada pelos dois times impedia de termos um jogo com emoções.

No entanto, exatamente no último minuto de jogo, o Cuiabá armou um contra-ataque espetacular da defesa. Em seguida, o atacante Yago dominou pela direita e cruzou na medida para o companheiro de ataque Felipe Marques mandar para as redes, afundando o Cruzeiro na tabela.

Próximos jogos

Pela segundona, o Cuiabá retorna aos gramados contra o Juventude na próxima terça-feira (6), no RS. Já a Raposa tentará a recuperação diante do Sampaio Corrêa na quinta-feira (8), em BH. Ambas partidas são válidas pela Série B 2020.