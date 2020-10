Após derrota no dérbi, Guarani demite Ricardo Catalá

O treinador Ricardo Catalá foi demitido pelo Guarani nesta quarta-feira (7). O técnico deixou o Bugre junto ao preparador Rafael Tamarindo e ao auxiliar técnico Fabiano Eller.

Derrotado no Dérbi, contra a Ponte Preta, o técnico se via seguro no cargo. Quando perguntado sobre a possibilidade de demissão, que já corria pelo Brinco de Ouro, Catalá respondeu: “Eu me sinto zero pressionado, até porque a pressão é inerente ao cargo. Não é isso que me move, que me preocupa, que tira meu sono. É trabalhar, fazer o melhor, tentar extrair o melhor desses jogadores, a responsabilidade do resultado é 100% minha”. Ironicamente, Ricardo Catalá não permaneceu nem 24h, no cargo, após a derrota.

Sob o comando de Catalá, o Guarani empatou 5 partidas, venceu 2 e perdeu 1 (5E; 2V; 1D), com o aproveitamento de 37,5%. Ricardo ficou à frente do clube entre o mês Setembro e este comecinho de Outubro.

Também sob o comando de Catalá, a equipe paulista foi deixada na 19ª posição. Amargando a zona de rebaixamento, junto a Cruzeiro, Sampaio Corrêa e Oeste.

O Bugrão ainda não especula se irá atrás de algum treinador experiente para assumir o cargo de Ricardo Catalá.