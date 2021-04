Presidente do Santos confirma venda de Diego Pituca ao Kashima Antlers

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (15), o presidente do Santos, Andres Rueda confirmou a venda do volante Diego Pituca para o Kashima Antlers, do Japão. Os valores da negociação, no entanto, não foram divulgados.O Kashima Antlers havia feito uma proposta de 1 milhão de dólares (R$ 8,2 milhões, na cotação atual), à vista, por 50% dos direitos econômicos do atleta em dezembro do ano passado, mas a diretoria recusou. Sem desistir do negócio, os japoneses melhoraram a oferta e dessa vez parece que agradou ambas as partes.

"Para o jogador era uma boa proposta, acabamos negociando com eles uma condição financeira que tinham colocado. Valor que eles estão pagando é 50% do Pituca. Não gostaríamos de que deixasse o clube, mas vocês sabem como é. Ele tem o direito de crescer financeiramente na vida. Fechamos essa operação. Repetindo: sempre lutando e conseguindo que os jogadores só saiam depois da Libertadores. E alguns até o final do Mundial", afirmou Rueda.

"Vender jogador não é agradável, ainda mais jogador que a gente gosta, que contamos. Essas vendas não foram feitas para uso de caixa. O vivamente ajudam o clube, mas são pontuais, com negociações anteriormente. Não foram feitas pensando na situação financeira do clube. Vender e comprar faz parte do dia-a-dia, mas vendas para suprir caixa eu vou tentar evitar ao máximo. Só em último caso. Não está no planejamento vender para cobrir rombo financeiro. Essas duas, repito, estavam em andamento, situação irreversível. Não foram para isso. Não é legal perder Pituca e Veríssimo", concluiu o presidente santista, confirmando também a venda do zagueiro titular para o Benfica.

Autor de um dos três gols na partida de volta diante do Boca Juniors, na Vila Belmiro, pela smifinal da Libertadores, Pituca chegou ao Santos em 2017 para integrar o time B e estreou com Jair Ventura no ano seguinte. Desde então, virou titular absoluto, com 152 jogos no currículo.

O jogador seguirá no Peixe até o final da Libertadores no dia 30, diante do Palmeiras, às 17h, no Maracanã.