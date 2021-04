Na busca pelo título, América-MG encara Confiança fora de casa

Em partida válida pela penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o vice-líder América-MG visita o Confiança, em Aracaju, às 16h15 deste sábado (22). Faltando dois jogos para o fim da competição, O Dragão não possui pretensões na tabela, já que não possui chances de subir, nem de cair. O Coelho, no entanto, perdeu a liderança nessa quinta-feira após a vitória da agora líder Chapecoense, no jogo com a Ponte Preta.

A diferença da Chape para o América-MG é de apenas um ponto, ou seja, o time de Lisca não pode pensar em perder, caso queira continuar na briga pela taça.

No primeiro turno, o Coelho levou a melhor em Belo Horizonte e venceu o Dragão por 2 a 1.

Confiança com o grupo focado

Mesmo sem objetivos nesta reta final de Série B, o técnico Daniel Paulista e os atletas garantiram foco nas duas partidas restantes, que serão com América-MG e Chapecoense, respectivamente.

Em 2020, o Dragão retornou à segunda divisão do nacional após 28 anos, e os jogadores disseram à TV do clube que pretendem deixar o clube com a melhor pontuação possível.

Sem mistérios, a equipe titular que jogará com o Coelho deverá ter: Rafael Santos, Thiago Ennes, Luan, Nirley e Silva; Serginho, Rafael Vila e Guilherme Castilho; Reis, Iago e Renan Gorne. Técnico: Daniel Paulista.

América-MG com o modo secador ligado

Com a Chapecoense tornando-se líder, o América-MG terá que voltar a secar, mas ao mesmo tempo fazer a parte dele.

Nesta sexta-feira, o treino teve um trabalho de fortalecimento físico e ativação com o preparador Gerson Rocha. Paralelo a isso, o preparador Marcos Gontijo trabalhou com os goleiros Airton e Jori aprimorando o desempenho defensivo de ambos.

Posteriormente, houve uma atividade de movimentação e intensidade com todo o elenco relacionado para a partida.

O América-MG deverá a ir a campo com Matheus Cavichiolli; Daniel Borges, Messias, Anderson Jesus e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho e Alê; Léo Passos, Felipe Augusto e Rodolfo. Técnico: Lisca.