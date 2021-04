Atlético-GO vence Fortaleza e se distancia da luta contra Z-4

O Atlético Goianiense venceu o Fortaleza, por 2 a 0, no Estádio Antônio Accioly, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020. Jean, o goleiro do Dragão foi um dos principais jogadores da partida, pois defendeu um pênalti e marcou um gol, que ajudou o clube goiano a sonhar com a permanência na Série A.

Os gols do Atlético-GO foram marcados por Jean e Natanael. O Fortaleza ainda terminou a partida com um jogador à menos, pois Juninho, que perdeu o pênalti, foi expulso na segunda etapa.

O jogo

A partida começou com tudo. Os dois times buscaram o ataque no primeiro tempo e tiveram pênaltis a seu favor para abrir o placar. Aos 23, Yuri César chutou na entrada da área, a bola bateu no cotovelo de João Victor e, com a ajuda do VAR, o árbitro marcou pênalti para o Fortaleza.

Juninho, o vilão da partida, cobrou rasteiro, no meio do gol, mas Jean defendeu. Aos 37, Wellington Rato tabelou com Janderson e foi derrubado por Paulão na área. O juiz assinalou o pênalti para o Atlético-GO, que foi convertido por Jean, o goleiro do Dragão.

Na segunda etapa, o Atlético continuou dominante e pressionando o Fortaleza. Jogando em casa, o time aproveitou a vantagem no placar e chegou com perigo aos 13, com Wellington Rato e aos 21, com Zé Roberto. Aos 28, Juninho, que perdeu o pênalti, recebeu o segundo amarelo por falta em Janderson, e foi expulso.

A partir daí, as coisas ficaram melhores para o Dragão. Não demorou muito para Natanael ampliar o placar. Aos 34, João Victor puxou contra-ataque e tocou na área para Natanael, que frente a frente com Felipe Alves, não titubeou e deu números finais à partida.

Situação na tabela e próxima rodada

O Atlético Goianiense fez uma partida segura e tranquila. Não sofreu muito na defesa e soube chegar com eficiência ao ataque e aproveitar as oportunidades que teve. Prova de que o time é um dos fortes candidatos a se livrar do rebaixamento.

Com a vitória, o Dragão chegou aos 42 pontos, na 12ª colocação, precisando de apenas uma vitória para alcançar os 45 pontos mágicos (que geralmente garantem uma equipe na Série A). Já o Fortaleza, se complicou ainda mais. A derrota deixou o time na 16ª colocação, com 35 pontos, três a mais que o Bahia, primeiro na zona de rebaixamento.

Atlético-GO e Fortaleza voltam a campo no próximo domingo (31). A equipe goiana duela com o São Paulo, às 16 horas, no Antônio Accioly. O Leão do Pici enfrenta o Atlético-MG, no Mineirão, às 17 horas. Ambos os jogos válidos pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.