Sem ter futuro definido, Léo faz balanço de sua passagem no Vitória

Após uma temporada no Vitória, o lateral-direito Léo, com passagens pelo Flamengo, Athletico, Coritiba e Avaí, comemorou seu desempenho com a camisa rubro-negra em 2020. Para ele, tudo que aconteceu individualmente, quando atuou, foi consequência de um trabalho forte que fez no Leão.

“Foi um ano diferente para todos. Quando tive oportunidade, procurei fazer meu máximo para ajudar o grupo dentro e fora de campo. Estou feliz por ter voltado a atuar em alto nível. Espero que esse ano de 2021 seja ainda melhor para mim”, afirmou o jogador.

Ainda de acordo com Léo, sua meta é definir o futuro o quanto antes.

"Ainda não definimos nada em relação à 2021, mas estou muito motivado e focado para essa temporada. Quero que seja um grande ano individual novamente", disse.