Com gol no último lance, Pelotas e Inter empatam pelo Gauchão

Na chuvosa noite de quinta-feira, o Pelotas recebeu o Inter pela segunda rodada do Gauchão. A partida foi marcada pela alternância no resultado. O Lobão saiu na frente com Marcelo, o Colorado virou com Johnny e Lucas Ramos mas nos acréscimos, Itaqui deixou tudo igual.

A partida começou com o Inter no ataque, aos 4, Lucas Ramos cobrou falta e Gabriel Leite afastou. Depois, o Pelotas melhorou, aos 12 Marcelo chutou próximo do gol. Aos 20, o camisa 2 do Lobo não perdoou, em um cruzamento, a bola acabou indo direto para o gol, surpreendendo Daniel. A reação colorada não demorou, aos 29, o norte-americano Johnny estabeleceu igualdade tocando de cabeça após cruzamento de Guilherme Pato. Os dois times tiveram chances de marcar o segundo antes do intervalo, aos 43, Pato parou no arqueiro do Pelotas e aos 46, Juliano chutou rente à trave a finalização do time da zona sul do estado.

No segundo tempo, ambas as equipes mostraram suas armas logo no início mas as finalizações não foram no alvo. A partida esfriou a partir dos cinco minutos, a forte chuva deixou o gramado pesado e as faltas deram a tônica neste período, até que aos 28, Lucas Ramos chutou de longe, contou com desvio na zaga áureo-cerúlea e virou para o Inter. O time colorado recuou após o gol e deu espaço aos mandantes, que com as trocas realizadas por Ricardo Colbachinni teve fôlego para chegar ao empate já nos acréscimos. Aos 46, Marcelo cruzou, Marcão tocou de letra, a bola ia entrando mas Itaqui fez questão de colocar sua marca no tento garantiu um ponto a cada equipe.

Classificação e próximos compromissos

Nono colocado com 2 pontos, o Pelotas recebe o Ypiranga na segunda-feira, 20h. No mesmo dia e hora, o Inter joga no Beira-Rio diante do São Luiz. Colorado ocupa a segunda posição com 4 pontos.