Gol no fim evita derrota e mantém Bahia líder do grupo A da Copa do Nordeste

A temporada 2021 para os titulares do Bahia começou neste sábado (6) e a equipe empatou em 1 a 1 com o Botafogo-PB no Estádio Pituaçu, em Salvador, em jogo válido pela segunda rodada da Copa do Nordeste.

O primeiro gol saiu 15 minutos de jogo, quando Willian Machado pegou a sobra após um escanteio cobrado por Marcos Aurélio e balançou a rede do goleiro Douglas, que na origem da jogada tinha aparecido bem ao defender uma cabeçada de Welton Felipe.

O jogo começou movimentado, tanto que quando o placar estava zerado Gabriel Novaes perdeu uma chance incrível quando ficou de frente para o gol e pegou mal na bola. Ele começou jogando porque o centroavante Gilberto sequer foi relacionado para a partida. De acordo com informações divulgadas pelo clube, ele desfalcou o time para fazer recondicionamento físico.

O tricolor chegava ao ataque tanto com Nino Paraíba pela direita quanto nas investidas de Matheus Bahia. Rodriguinho era o mais lúcido no ataque, mas faltava espaço para concluir em gol. Na melhor chance dele, um chute de fora da área, o goleiro Felipe defendeu sem sustos.

Com a vantagem no placar, o Botafogo-PB recuou e só incomodou o goleiro Douglas em contragolpe que Welton Felipe finalizou por cima do travessão.

Dado Cavalcanti resolveu mexer logo no intervalo e o Bahia voltou com o atacante Thiago na vaga do meio-campista Ramon. O Botafogo-PB assustou logo no primeiro minuto quando Rafael Oliveira balançou a rede, mas a arbitragem anulou o gol por impedimento. Ele teve outra chance aos 21, mas aí Douglas defendeu.

Nino e Rossi se movimentaram bastante no setor ofensivo, enquanto o Botafogo-PB respondeu com chutes de longa distância de Pablo e Marcos Aurélio, mas ambos sem sucesso.

Os técnicos mexeram em todos os setores da equipe durante do segundo tempo e um dos que entraram foi Juninho Capixaba. O lateral avançou para o ataque e a defesa do Botafogo-PB cortou para escanteio. Como Nino também estava no campo ofensivo, ele enxergou Patrick de Lucca livre e então o volante deixou tudo igual em Salvador.

Classificação e próximos jogos

Com este resultado, o tricolor chegou a quatro pontos e neste momento divide a liderança do grupo A com o Ceará, que aparece no topo da tabela porque tem um saldo melhor (2 contra 1).

Enquanto os titulares do Bahia concentram-se na disputa da Copa do Nordeste e trabalham de olho no Ba-Vi de sábado (13), o time de transição entra em campo neste domingo (6) pelo Campeonato Baiano, quando encara o Conquista fora de casa.

Ainda sem vencer na Copa do Nordeste, porque também empatou na estreia, o Botafogo-PB ocupa temporariamente o quarto lugar do grupo B, com dois pontos. O Belo volta a campo no sábado (13) para enfrentar o Sampaio Corrêa no Almeidão.