Victor Paraíba fala em 'empenho para atingir nível ideal' no Atlético-GO

Agora em definitivo no Atlético-GO, o atacante Victor Paraíba, que estava no CSA, falou sobre o desejo de fazer um grande ano no clube goiano. Segundo o jogador, sua meta é ajudar o Dragão a conquistar seus objetivos em 2021.

“Vou trabalhar muito ao longo da temporada para conquistar meus objetivos no clube. Estou muito motivado com essa temporada e espero que ela seja especial para mim e para o clube. Estou me empenhando ao máximo no dia a dia para chegar ao nível que quero”, disse o jogador.

Segundo Paraíba, o elenco rubro-negro tem tudo para ter um ano perfeito.

“Temos uma base muito forte e uma comissão técnica que conhece bem o clube. Tenho certeza que teremos um grande ano pela frente", falou.