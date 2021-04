Atacante Daniel Amorim acerta rescisão e se despede do CRB sem marcar gols

Daniel Amorim não é mais jogador do CRB. Em comum acordo, clube e atleta acertaram rescisão amigável e rescindiram o vínculo. Contratado após se destacar marcando 19 gols no Avaí, o centroavante deixa o time regatiano sem balançar as redes e com dez partidas.

Apesar do pouco tempo, Daniel Amorim reconhece principalmente a paixão do torcedor do CRB e afirma que seguirá na torcida pelo Galo.

“Primeiro dizer que foi um prazer enorme jogar aqui. A gente só escuta coisa boa, principalmente que o torcedor Vivi o clube, ama o clube. E mesmo em pouco tempo e em época de pandemia eu vi isso. A torcida do CRB é apaixonada. Infelizmente as coisas não saíram como o planejado. Justamente por isso conversamos e de forma amigável seguiremos caminhos diferentes", afirmou o camisa 9, que chegou ao CRB após conquistar título catarinense e acesso à Série A com o Avaí.

Daniel Amorim, agora, aguarda o acerto com o próximo clube. “Agora estamos vendo para onde vamos, estamos conversando e decidindo principalmente junto com a minha família. Quero reforçar que fica um carinho grande pelo clube, pelo CRB, por todos os profissionais. Queríamos ter conquistado coisas maiores, o CRB merece. Mas fica o agradecimento e a honra de poder ter defendido esse clube que tem uma torcida tão apaixonada”, finalizou.