Pelo segundo ano seguido no Novorizontino, Bruno Aguiar projeta novas façanhas

Destaque do Novorizontino, o zagueiro Bruno Aguiar, ex-Santos, Sport, Joinville e Figueirense, revelou estar motivado para fazer um grande ano em 2021 com a camisa do clube. Feliz com o momento atual, o jogador revelou que quer fazer o maior número de jogos possíveis no Tigrão.

“Vou trabalhar muito para fazer mais um ano perfeito no clube. Estou muito motivado com tudo que vem acontecendo desde que cheguei ao Novorizontino. Espero crescer de produção com todos ao longo do ano”, afirmou.

Segundo Aguiar, o grupo tem tudo para fazer uma ótima temporada.

“Temos um ótimo elenco e precisamos manter um ritmo forte ao longo da temporada para alcançarmos nossas metas nos próximos meses", falou.