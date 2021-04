Atlético-MG joga duro em negociação com Grêmio pelo volante Jair; São Paulo sonda

O Grêmio está preparando uma investida para contratar o volante Jair, do Atlético-MG, segundo informações do canal ESPN. A apuração da emissora apontou que o clube gaúcho já fez uma proposta ao Galo, porém, o time mineiro recusou a investida. A VAVEL Brasil, por sua vez, entrou em contato com o empresário do jogador e não obteve resposta.

A pedida do Atlético é de 5 milhões de dólares (R$ 27 milhões). O lado gremista da negociação chegou a um consenso em reunião que o valor é muito alto. Mas, apesar de ter optado pela contratação de Thiago Santos, ex-Palmeiras, o Tricolor ainda não abriu mão da contratação de Jair. E com pouco espaço no Galo, o volante pode sair ainda por empréstimo ao clube gaúcho. No entanto, essa possibilidade é remota por conta da postura firme do Atlético no acordo.

Nem só o Grêmio se interessa no jogador. O São Paulo também sondou o atleta. O clube paulista busca um substituto para Tchê Tchê, que será anunciado no próprio Atlético-MG até terça-feira (6) para assinar o transação. Até o momento, o São Paulo não fez proposta oficial, mas já sonda a situação de Jair.