Fluminense confirma retorno do técnico Abel Braga

O Fluminense anunciou nesta quarta-feira (15) a contratação de Abel Braga como novo técnico da equipe. Além dele, chegam também seus auxiliares Leomir de Souza e Ricardo Colbachini. Marcão, que comandou a equipe até o fim desta temporada, retorna ao posto de auxiliar permanente da comissão técnica do Tricolor.

O último clube de Abel foi o Lugano, da Suíça. O treinador esteve no comando da equipe entre junho e setembro deste ano. Já no Brasil, seu último clube foi o Internacional, em 2020, quando chegou perto de conquistar o Campeonato Brasileiro.

Segundo treinador com mais jogos na história do clube, esta será a quarta passagem de Abel Braga pelo Fluminense. A primeira foi em 2005, que culminou no título estadual. Já a segunda foi de junho de 2011 até julho de 2013. Nesse período, o treinador conquistou mais um estadual e o tetracampeonato brasileiro, em 2012. Cinco anos depois, Abelão voltou ao comando da equipe entre janeiro de 2017 e junho de 2018. Ao todo, foram 328 partidas, atrás apenas de Zezé Moreira, com 497.

No novo contrato de Abel com o Fluminense não há prazo de termino definido e também não possui multa rescisória estabelecida. Logo, pode ser encerrado a qualquer momento por ambas as partes.