"Eu sei de que forma fazer. As coisas vão melhorar", diz Cuca após derrota para Inter

Em coletiva de imprensa após a partida contra o Internacional na tarde deste domingo, onde o Atlético-MG perdeu por 3 a 0, o reestreante técnico do Galo, Cuca, comentou sobre a postura da equipe e a necessidade de retomar a confiança dos jogadores para que o time volte a jogar bem.

Cuca abriu as entrevistas elogiando a postura do time no início de jogo, mas que em uma bola espirrada, a defesa acabou se posicionando mal, e assim, sofrendo o gol. Que de certa forma obrigou o Galo a ter que sair ainda mais para propor o jogo.

Segundo o técnico, ele sabia que o Inter era um time de aceleração, não um time que costuma ficar tocando bola e elogiou a eficiência dos adversários. “O Inter teve o pé na forma. Sabíamos que teríamos a posse de bola. Mas o gol que sofremos não foi de contra-ataque, e sim de um erro de posicionamento”.

E sobre o que ele havia achado da atuação da equipe no primeiro tempo, Cuca disse que o avanço dos volantes no meio campo acabou gerando espaços para os gaúchos atacarem. “Quando o volante corre para trás ele está errado, e hoje os dois volantes por diversas vezes correram para trás. Eles estavam passando as linhas dos meias. E quando você perde a bola você sofre esse risco, você fica exposto ao contra ataque”.

Já no segundo tempo o técnico destacou as grandes oportunidades criadas pelo Galo e que se a equipe tivesse marcado, o jogo teria sido diferente. “Agora, temos que assimilar, administrar e tirar lições dessa derrota dura. E isto é trabalho meu, neste curto prazo, até o próximo jogo”.

Cuca também disse que a derrota no Beira Rio pode ser apagada com uma boa atuação contra o Palmeiras. Mas que agora é preciso assumir a responsabilidade da fase ruim e trabalhar. “Não diria que o time jogou mal, não dá pra dizer que jogamos mal. O adversário que foi eficaz e fez os gols da forma como eles queriam, dentro das transições deles”, disse.

“Temos que recomeçar, é um trabalho que a gente sabia que iria ter, e eu sei fazer, eu sei de que forma fazer. As coisas vão melhorar”, afirma.

Cuca também foi questionado se mudanças ainda no primeiro tempo poderiam ter resultado em uma postura melhor do time. “Não acho que seria o ideal, para não expor ninguém, não teve um culpado. E se houvesse alguma mexida, acho que não teria o resultado imediato”.

O treinador disse que para o jogo de quarta-feira (3), contra o Palmeiras pela Libertadores, cabe ao time dar a resposta ao torcedor. Que comprou o ingresso e irá lotar o estádio. ”O torcedor confia na equipe, e cabe a nós dar a resposta a eles. Trabalhar segunda, terça, e fazer um grande jogo na quarta-feira. Assim funciona o futebol”.

Comparação com 2021

Foi questionado se o Galo de hoje estaria muito longe de mostrar tudo o que a equipe de 2021 apresentou. “É outra situação, naquele momento praticamente todos os jogadores estavam tecnicamente em alta, hoje, há jogadores que ainda precisam crescer, e isso é gradativo”.

Ao final, Cuca espera que o time retome a confiança e que possa voltar a apresentar um bom futebol e até citou o antigo técnico atleticano. “A derrota aconteceu comigo, mas se ela acontecesse com o Turco, não seria justo com ele. A culpa não é somente do treinador, e nem dos jogadores, mas do total. E aí todos têm que arregaçar as mangas”, terminou.