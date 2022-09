Artilheira do Corinthians, Jheniffer avalia final diante do Internacional

Recentemente, o Corinthians eliminou o maior rival na semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino, por 6 a 1 no agregado, e assim, se classificou para mais uma final.

Na partida de volta, no Allianz Parque, Jheniffer marcou dois dos quatro gols da equipe alvinegra, agregando muito no resultado e na confiança da equipe para essa próxima fase. A atacante corintiana marcou nove vezes, em 19 partidas. A jogadora também é a segunda atleta mais jovem a chegar aos 25 gols no Brasileirão Feminino, de acordo com o oGol.

No jogo com maior público em uma partida feminina no Allianz, a camisa 9 relatou sobre a sensação de poder auxiliar o time em um momento tão importante. "É um sentimento único pode ajudar a equipe marcando gols, ainda mais em um clássico do tamanho de Corinthians e Palmeiras. Foi um jogo especial, com uma grande vitória do time".

Staff Images/CBF

Desde que chegou em São Paulo em 2021, marcou 27 gols em 54 partidas, chegando no topo da artilharia do Corinthians, Jheniffer comentou sobre suas metas que vêm por aí.

“Como centroavante quero cada vez mais marcar gols e o mais importante, junto as minhas companheiras, o objetivo é alcançar vitórias e títulos com essa camisa”, ressaltou a goleadora.

Staff Images/CBF

Num confronto inédito do Brasileirão Feminino, as Brabas irão enfrentar as Gurias Coloradas pela primeira fez em uma final de campeonato, pois é a primeira do Internacional, na categoria. O Timão por sua vez, disputa sua sexta final na competição.

A camisa 9 do Corinthians já atuou pelo Inter em 2019 e 20, e agora, enfrenta a ex-quipe numa decisão de campeonato. A atleta projeta a expectativa para os dois confrontos (turno e returno), em busca do título.

“Serão jogos difíceis, o Inter tem uma equipe forte, mas estamos focadas e concentradas para ir em busca dessa conquista, o grupo está muito unido”, finalizou.

Na primeira fase, as duas equipes ficaram em 1 a 1 no Parque São Jorge. Agora, a partida de ida da final acontece no domingo (18), às 11h, no Estádio Beira-Rio. Já a de volta, no sábado (24), às 14h, na Neo Química Arena.