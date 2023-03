Vinicius Dorneles celebra boa postura da defesa do Cuiabá no começo do Brasileirão Sub-20

O zagueiro Vinicius Dorneles,, da equipe sub-20 do Cuiabá, comemorou a boa fase defensiva vivida pelo time do Mato Grosso no Brasileirão da categoria.

Ainda invicto, o Cuiabá sofreu apenas um gol, e possui uma das melhores defesas do torneio nas três rodadas disputadas. O zagueiro participou das três partidas, sendo titular em duas delas.

“Nós estudamos muito os nossos adversários, isso facilita nossa leitura dentro do jogo, sendo assim muito difícil de levar gol. Acho que a defesa é um ponto muito forte do nosso time, mas o que acho que é o diferencial é a organização, não só do setor defensivo, mas, do time inteiro, isso é crucial para termos uma defesa sólida”, disse.

Foto: Leonardo Bemhossi

Com a boa fase defensiva, Dorneles acredita que o time tem condições de manter a baixa média de gols sofridos até o fim do torneio.

“Acho totalmente possível mantermos nossos números baixos, porque com o decorrer do campeonato nós vamos melhorando nossas atuações e nos entrosando cada vez mais. Sabemos que em uma partida de futebol tudo pode acontecer, porém vamos fazer a nossa parte”, finalizou.