Com São Bernardo 100%, Romisson comemora momento e projeta mais um ‘duelo grande’

São quatro jogos até então na Série C do Brasileirão e nada mais nada menos do que quatro vitórias. O São Bernardo é 100% e não à toa lidera isoladamente a competição. O último a cair para o time paulista foi o Confiança neste fim de semana: 3×1 para o Bernô.

Novamente titular e um dos pilares do meio-campo do São Bernardo, Romisson fez questão de valorizar o triunfo. Até porque o Confiança também estava 100% e era o famoso duelo de líderes. “Com certeza uma vitória para a gente celebrar bastante, valorizar. O time deles é forte, bem organizado e sabíamos que seria difícil. Acho que mais uma vez colocamos em prática tudo aquilo que treinamos na semana. Duelamos muito e merecemos. Feliz por mais um bom jogo e mais uma vitória nossa”, afirmou.

O São Bernardo agora tem a semana para se preparar. O time encara no fim de semana, fora de casa, a equipe do CSA. Romisson sabe que vem mais um ‘duelo grande’ pela frente para o Bernô. “O importante é que nosso grupo sabe que tem que ter o pé no chão, muita humildade. Claro que começamos bem e isso é importante, mas tem muita coisa pela frente. É trabalhar e trabalhar. Já temos mais um duelo grande, mais um time complicado e vamos focar muito na semana para continuar nesse bom momento”, finalizou o meio-campista.

CSA e São Bernardo vão medir forças no próximo sábado, no estádio Rei Pelé, em Alagoas.