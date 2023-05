Sampaoli lamenta empate do Flamengo: "Hoje esperava ganhar"

O Flamengo neste sábado empatou em 1 a 1 com o Cruzeiro no Maracanã, e perdeu a chance de entrar na zona de classificação para a Libertadores. Com 13 pontos, é o sétimo colocado do Campeonato Brasileiro, podendo perder posições no final da rodada. Os gols vieram com os laterais esquerdos Marlon pelo Cruzeiro e Ayrton pelo Flamengo.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Jorge Sampaoli lamentou o resultado, mas defendeu seus jogadores, vaiados pela torcida.

"Penso que hoje o time teve um muito bom primeiro tempo, encontrou o primeiro gol, lutou e meteu o Cruzeiro no campo dele. Errou o pênalti, fez um gol, criou chances... A imprecisão ofensiva não tem a ver com o funcionamento, me parece que quando o time tiver a precisão de concluir o mínimo obviamente vai ganhar. Sem dúvida o time hoje no segundo tempo teve lapsos de verticalidade, mas no ritmo do Cruzeiro podia ter perdido. Mas no primeiro tempo não, foi todo do Flamengo. Não pôde transformar em vitória tanto domínio, depois se complica. Mas eu valorizo muito o esforço dos jogadores, muito, muito. Hoje esperava ganhar, mas estou grato pelo esforço que fizeram."

Sampaoli também afirmou que acredita na melhora defensiva da equipe e pediu apoio para o jogo da Copa do Brasil:

"Gostaria que analisasse bem o jogo, o que menos falta é vontade, sinceramente. Um time que voltava rápido na transição. Não é um tema de vontade, é de jogo. O time não conseguiu jogar bem os 90 minutos e ser contundente. Sacrifício, vontade, retorno... Creio que isso tem melhorado muito. Quando resultado não vem, supõe-se algo. Eu penso sempre que é futebolístico: jogar melhor, ter mais opções de gol. A contundência para mim está aí, não acredito em... Acredito sim, que há jogadores que conheci há muito tempo e não têm o nível ainda que normalmente teriam. Espero que a torcida saiba que quinta-feira jogamos uma grande final para nós, espero que ela esteja empurrando o time com muito sentimento, pois o time jogará com muito sentimento."

Sampaoli lamenta desgaste e elogia o Cruzeiro

Sampaoli ainda lamentou o desgaste da equipe do Flameng, mas tratou de elogiar o adversário.

"O time fica impreciso quando não consegue o gol, então faz muito desgaste para ganhar o jogo e não consegue. O Cruzeiro tem muito boa transição, esperava que se não matássemos o jogo eles teriam possibilidades, é normal. E também nós tivemos muitas no segundo tempo, lamentavelmente o time não tem a contundência que teve nos anos anteriores, e isso a equipe sente."

O técnico flamenguista fez boa analise do jogo ao comentar as nuances da partida:

"Para mim o futebol é global, é um todo. Penso que o time quando acelera muito o jogo e não ataca bem, o rival transita muito. No segundo tempo, falhou um pouco o jogo porque hove muitas transições do Cruzeiro, o que não teve no primeiro tempo, o time não sofreu. No segundo tentou ir com muita sede ao pote, mas sem muito critério, o que gerava espaços ao rival. Quando o time joga bem ele se planta no campo rival, troca muitos passes e é muito perigoso, acelera muito os ataques. Se fica em transição complica o time."

Por fim, Sampaoli chamou a torcida rubro negra para ajudar na sequência de jogos:

"A precupação da torcida é sempre quando o time não ganha. Resulta uma obrigação, o jogador também pensa o mesmo e muitas vezes joga no ritmo do torcedor, e isso às vezes complica o jogo: aceleração, perda, frustração... Sei que vem uma semana de clássico, Fluminense, depois Vasco, depois Racing... Eu vejo como uma oportunidade. Espero que a impaciência na torcida se transforme em apoio."

Sequência

O clube carioca vai enfrentar na próxima quinta-feira (1), o seu arquirrival Fluminense pelas oitavas de final da Copa do Brasil, as 20h, no Maracanã.