Possível perda para o Corinthians: zagueiro Murillo entra na mira do Napoli

O zagueiro Murillo, 21 anos, revelação das categorias de base do Corinthians, segue atraindo olhares do futebol europeu. Após interesse do Sevilla e da Fiorentina, o jogador também despertou interesse no gigante atual campeão italiano Napoli.

O clube avalia que o jovem jogador vale algo em torno de 20 milhões de euros (R$ 106 milhões na cotação atual). O Corinthians pensa que apenas se a proposta chegar neste patamar tentaria um avanço, porém não tem nenhuma pressa de negociar o jogador e nem tem interesse ou pressa para vendê-lo. A procura também foi noticiada pelo jornal italiano “Corriere dello Sport”.

Em entrevista na zona mista após vitória do Corinthians sobre o Newell’s Old Boys, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, Murilo se revelou tranquilo em relação às ofertas e destacou que está focado 100% nos próximos jogos do Timão.

“Sou um cara muito tranquilo quanto a isso (propostas). Minha cabeça está totalmente focada no Corinthians, em três campeonatos que estamos disputando. Em um estamos na semifinal com vantagem, mas são sempre jogos difíceis. Minha cabeça é sempre centrada aqui”

“Sobre negociações, eu deixo com meus empresários, que eles sabem o melhor para mim. O que vier... o que Deus permitir acontecer vai acontecer. Por enquanto estou focado 100% no Corinthians”.

O zagueiro passou a atuar com frequência a partir da chegada do professor Vanderlei Luxemburgo. No entanto, entrou em campo em 23 oportunidades na atual temporada, sendo eles, 22 como titular.

O Corinthians, na próxima partida, enfrentará o Internacional, fora de casa às 16h30 do sábado (5). Apesar da boa fase, com nenhuma derrota em oito jogos, sendo sete vitórias e um empate, o clube alvinegro segue brigando contra a zona de rebaixamento, ocupando a 14ª posição.