Promessa do Grêmio vibra com título Gaúcho Sub-20: “Campanha impecável”

O Grêmio venceu novamente o Juventude e saiu campeão do Campeonato Gaúcho Sub-20. A equipe comandada pelo técnico Airton Fagundes venceu o primeiro jogo por 5 a 2 e, neste domingo (20), novamente saiu vencedor por 1 a 0. No placar agregado, a equipe levantou a taça por 6 a 2.

Um dos destaques da equipe é o meia-atacante Gustavo Nunes. O garoto de 17 anos participou de 12 jogos, marcou três gols e deu duas assistências.

“Estou muito feliz com esse título. Nossa equipe fez uma campanha impecável e merecemos sair campeões. Acho importante ter essa filosofia vencedora desde a base. Tenho muito orgulhos de vestir a camisa do Grêmio e vou lutar sempre para colocá-la no lugar mais alto”, diz Gustavo

A conquista obtida de forma invicta coroou uma campanha de 13 jogos, com 12 vitórias, um empate e nenhuma derrota. Foram 43 gols marcados e apenas oito sofridos.

“Quero agradecer toda comissão pela confiança, aos torcedores pelo apoio e a minha família, que é a base de tudo. Hoje é um dia muito especial para mim”, completa o meia.

Gustavo Nunes é uma das grandes promessas do Grêmio. Aos 17 anos, o garoto já foi relacionado pelo técnico Renato Gaúcho para o futebol profissional e ficou no banco de reservas doconfronto contra o Atlético-MG, na vitória por 1 a 0, em junho deste ano.