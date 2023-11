Deyverson marca e Cuiabá vence Fortaleza pelo Brasileirão

Cuiabá recebeu o Fortaleza no Mato Grosso e, apesar de não ter tido vida fácil, conseguiu encontrar o caminho da vitória. por 2 a 1. Os gols do Dourado vieram dos pés de Deyverson e Isidro Pitta, de pênalti. O Fortaleza descontou com Yago Pikachu.

Os gols de Pitta e Pikachu vieram já nos acréscimos da segunda etapa, que foi o momento em que o jogo ficou mais fora da estabilidade. Foi uma reta final de muita emoção para a partida.

A vitória assegura matematicamente o Dourado na primeira divisão para o próximo ano, os levando aos 47 pontos na tabela do Brasileiro.

Assegurada a permanência, Cuiabá pode traçar outros objetivos mais ambiciosos. Como bem disse Isidro Pitta ao final do jogo: "Eu acho que o primeiro objetivo era manter na Série A. Agora temos que pensar mais algo. É jogo a jogo, agora."

Ao Fortaleza, a derrota representa o sexto jogo seguido sem vencer na Série A. O tricolor, recentemente derrotado na final da Sul-Americana, precisa re-encontrar a forma para se manter distante do risco de rebaixamento.

O segredo para isso, muitas vezes, parece ser a confiança. Parece ser essa a esperança de Tinga, capitão tricolor, para a retomada dos bons resultados: "Seis jogos sem vencer é ruim, atrapalha, tira confiança. Temos que trabalhar, descansar. Esse grupo é muito maduro. Sei que o momento não é bom, mas vamos dar a volta por cima."