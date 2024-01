Em jogo duro, Athletico vence e conquista classificação antecipada para a próxima fase da Copinha

Após jogo duro, Athletico vence e conquista a classificação para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Hoje, sexta feira (5), o Furacão recebeu a equipe da Portuguesa-RJ e conquistou a vitória por 2x1 e se classifica em primeiro no grupo 2.

Jogo duro

O Athletico começou a partida tentando achar espaços na defesa da Portuguesa-RJ, mas o time carioca veio para o jogo com uma defesa bem solida e compacta. O primeiro lance perigoso foi da Lusa Rubro Verde aconteceu aos 14 minutos de jogo, após um vacilo da defesa do Athletico, Lucas Oliveira aproveitou a sobra e finalizou mas a bola acabou indo pra fora. O Furacão respondeu logo em seguida, aos 15 minutos, o time paranaense chegou pela esquerda, Lucca recebeu a bola e finalizou mas a bola vai direto pra fora.

O primeiro gol do jogo saiu aos 28 minutos do primeiro tempo, em uma jogada que a bola saiu dos pés do zagueiro e uma bela tabelinha da equipe rubro negra, Chiqueti recebe na área e finaliza no cantinho marcando um belo gol e abrindo o placar da partida. Ainda no primeiro tempo, o rubro negro do Paraná quase marca o segundo, mas o zagueiro do time carioca tira em cima da linha.

Logo no inicio do segundo tempo, o Athletico marca o segundo gol da partida com Walace, após um belo cruzamento de João Gomes, o camisa 9 finaliza e estufa as redes. Aos 24 minutos, a Portuguesa-RJ diminui o placar com o lateral Kevin, o camisa 2 da equipe após uma cobrança de falta na lateral, recebe a bola, tenta levantar na área mas a bola acaba desviando na defesa athleticana, matando qualquer chances de defesa do goleiro e indo morrer no fundo das redes.

Aos 34 minutos, a Lusa Rubro Verde quase empata a partida, após um levantamento na área mas o goleiro Filipe faz uma excelente defesa. Nos acréscimos, aos 48 minutos o Athletico teve 3 chances para aumentar o placar mas acaba desperdiçando as 3. No fim da partida, aos 49 minutos, Sorriso do Athletico faz falta dura, recebe o segundo amarelo e acaba tendo que ir mais cedo para o chuveiro, o atacante vai desfalcar a equipe na última partida da primeira fase.

Outro jogo do Grupo 2

O Cantanduva mesmo com um homem a menos conseguiu vencer o Sparta-TO por 1x0. Biel da equipe paulista foi expulso aos 24 minutos do segundo tempo após uma entrada dura.

O gol do Catanduva saiu nos acréscimos, após uma bela jogada de Gui, o atacante cruzou na área a bola desvia no Caio e morre no fundo das redes, marcando o gol da vitória do time paulista.

Classificação e próximos jogos

O Athletico ocupa o 1° lugar do grupo e já está classificado para a próxima fase e entra em campo na próxima segunda feira (8), às 15h30 (horário de Brasília) contra a equipe do Catanduva. A equipe paulista entra em campo visando uma vitória para garantir a classificação em 2° lugar.

A Portuguesa-RJ entra em campo em 3° colocado precisando ganhar e torcendo para que o Catanduva perca se quiser se classificar, o time carioca, enfrenta o Sparta-TO também na próxima segunda feira (8), às 13h15 da tarde (Horário de Brasília). As duas partidas acontecem no Silvio Salles, em Catanduva, interior de São Paulo.