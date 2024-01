Athletico atropela Sparta-TO na sua primeira partida na Copinha

Nessa terça Feira (2) o Athletico venceu o Sparta-TO, na primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em jogo válido pelo Grupo 2 da competição. O time paranaense não encontrou muitas dificuldades e conseguiu vencer o time nordestino aplicando uma goleada por 9x0 e garante o primeiro lugar do grupo.

Jogo com muitos gols

O Furacão iniciou o jogo indo para cima do Tricolor do Norte, aos 13 minutos do primeiro tempo, o camisa 10, Dudu, após uma bela tabela dentro da área mas Dudu finalizou em cima do goleiro. Ainda nos 13 minutos, após vacilo na saída de bola, Dudu disputou com o zagueiro, recuperou a bola, deu um belo passe em profundidade para o camisa 9, Walace, abrir o placar da partida.

Ainda no primeiro tempo, aos 36 minutos, em disputa pela bola dentro da área, o defensor, Thiago Santos, do Sparta tocou com a mão na bola e a arbitragem marcou a penalidade, Chiqueti cobrou e converteu, ampliando o placar para 2x0. Minutos depois, aos 42 minutos da primeira etapa, o centroavante, Walace, rouba a bola do goleiro Brito, e finaliza marcando seu segundo gol na partida e o terceiro do Furacão.

No inicio da segunda etapa, aos 6 minutos, o Sparta-TO teve a chance de diminuir o jogo, com o camisa 9, Xingu, que recebeu dentro da área, limpou a marcação, e finalizou por cima do gol. Aos 7 minutos, o time paranaense respondeu com o camisa 8, João Cruz, após um belo chute de fora da área, marcando o quarto gol do jogo.

Aos 18 minutos, o camisa 11 do Sparta-TO, Titi, foi expulso após matar o ataque da equipe do Furacão, o camisa 7, Lucca, bateu a falta e marcou o golaço que foi o quinto gol do CAP na partida. Dois minutos depois, aos 21 minutos, o Athetico fez o sexto gol, com o Sorriso, que aproveitou a falha defensiva do Tricolor do Nordeste e finalizou bonito para o fundo da rede. 3 minutos depois, aos 24 minutos, Walace recebe dentro da área, finaliza no cantinho e marca seu terceiro gol no jogo e o sétimo do CAP.

Aos 35 minutos, Sorriso recebe uma bola na área e finaliza sem dificuldades para o fundo das redes, fazendo seu segundo gol no jogo e o oitavo gol do Athletico. Aos 38 minutos, João Cruz aproveita o vacilo da zaga do Tricolor do Norte, finaliza de fora e faz outro golaço para o Athletico, marcando o nono gol da equipe e seu segundo gol no jogo, garantindo assim a vitória e o primeiro lugar do grupo.

Outro confronto do grupo

Na outra partida do grupo 2, o Catanduva enfrentou a Portuguesa-RJ e empatou em 2x2, os gols da Portuguesa-RJ foram marcados por Pedro Henrique e Hugo, já os gols do Catanduva foram marcados por Biel e Matheus.

Classificação e próximos confrontos

O Athletico Paranaense lidera o grupo 2, com 3 pontos e um saldo de gols de 9, o Sparta-TO amarga a última posição e tem o saldo de gols negativo. As duas equipes voltam a campo na próxima sexta feira (5), o Tricolor do Norte enfrenta a equipe do Cantanduva, às 17h, horário de Brasília, e o Athletico enfrenta a Portuguesa-RJ, às 19h15 horário de Brasília. As duas partidas serão realizadas no estádio Silvio Salles, em Catanduva, no interior de São Paulo.