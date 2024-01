Na noite da última quarta-feira (24) foi noticiado pelo canal Atenção Vascaínos, no YouTube, uma informação muito interessante. A notícia em questão é a de que a CBF irá homenagear Roberto Dinamite no prêmio de artilheiro do Campeonato Brasileiro.

Roberto Dinamite, além de maior artilheiro da história do Vasco, é o maior artilheiro da história do Campeonato Carioca e do Campeonato Brasileiro. Falecido no começo de 2023, essa movimentação era pedida pela torcida do Vasco como forma de homenagear o legado do ídolo cruzmaltino.

Ao que tudo indica, após pressão dos dirigentes do Vasco, enfim o pedido foi atendido. O prêmio se chamará Carlos Roberto Dinamite e será dado ao jogador que mais marcar gols no Campeonato Brasileiro na temporada.