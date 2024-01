Na noite desta quarta-feira (24) o Grêmio venceu o São José, por 4 a 1, pelo encerramento da segunda rodada do Gauchão. João Pedro, Soteldo, Cristaldo e Reinaldo anotaram para o Imortal. O goleiro Fábio, de pênalti, diminuiu para o Zeca.

Imortal marca e convence

O jogo começou com o Grêmio tendo domínio e construindo boas jogadas. Aos 11, Soteldo em jogada individual pela esquerda e cruzou para João Pedro, que mandou para o fundo das redes e fez seu primeiro gol pelo Tricolor.

O nome do jogo até o momento, Soteldo seguiu como protagonista. Na sequência, o venezuelano recebeu na área e bateu rasteiro para ampliar e levar o imortal para o intervalo com vitória parcial de 2 a 0.

Imortal domina e amplia

A etapa final seguiu do mesmo jeito que a primeira, com o Grêmio dominando , sendo superior e criando. Aos 9, novamente com Soteldo criando a jogada. O camisa 7 mandou que foi inicialmente afastado. Porém, na sobra, Cristaldo dominou e bateu, com desvio, para o fundo das redes. O comandante do imortal começou a mexer no tabuleiro, e colocou uma peça que, logo de cara, surtiu efeito. Aos 37, André Henrique, estreando na temporada, serviu Reinaldo, que marcou o quarto gol, fechando a conta. No fim, após chute de longe, Marchesín soltou a bola, e na sobra, cometeu pênalti. Na cobrança, o goleiro Fábio anotou o gol de honra do São José. Sem mudanças, a partida encerrou com vitória do Grêmio em casa por 4 a 1.

Mas e como fica?

Com o resultado, o Grêmio soma os primeiros três pontos, e fica em sexto lugar. Já o São José segue sem vencer após dois jogos, com um ponto, na décima posição.

Próximos Jogos

Na próxima rodada, a terceira da primeira fase, o São José recebe o Juventude no sábado (27), às 19h, no Passo D'Areia. No domingo (28), o Grêmio visita o Brasil de Pelotas no Bento Freitas, às 16h.