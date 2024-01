Profissional com vasta experiência, Alex Brasil coleciona feitos importantes desde que assumiu o cargo de gerente de futebol do Criciúma. Entre esses estão o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro (2023), além do título da Recopa Catarinense,, vencida recentemente.

Ao analisar o início da sua trajetória no clube carvoeiro, o dirigente se diz orgulhoso daquilo que foi alcançado até agora.

"É extremamente positivo começar o ano assim (sendo campeão) com um planejamento(feito) desde a nossa chegada aqui em dezembro de 2022. Fazendo parte desse crescimento do clube, ainda mais com mais um título." – disse antes de completar sobre os planos para os próximos meses.

"As nossas metas para esse primeiro semestre, com certeza, são de o Criciúma entrar para manter a hegemonia do futebol catarinense ao brigar pelo título. Já em fevereiro, na Copa do Brasil, buscamos as passagens de fase para que o trabalho seja desenvolvido e mostrado a todos." - explicou.

Todo início de ano representa uma época de movimentação entre as equipes visando a montagem de seus elencos. No Criciúma não é diferente com a chegada de novos nomes que podem proporcionar novas opções à comissão técnica.

Diante disso, Alex Brasil também descreve como está sendo a atuação do clube no mercado da bola visando a contratação de novas peças para o Tigre.

"Em relação ao mercado, a gente tem pesquisado bastante junto com análise de desempenho, o pessoal do mercado, em busca de bons jogadores. Claro, no mercado sul-americano tem sido a nossa ida, por causa das questões econômicas também, jogadores de seleção. Isso que a gente enfrenta num mercado diferente dos demais, para cada vez mais qualificar nossa equipe." – afirmou.